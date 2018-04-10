Çin, otomobil ithalatında vergiyi azaltıyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin güneyindeki Haynan Adasında düzenlenen Boao Forum Asya 2018 Yıllık Toplantılarının açılış töreninde konuştu.
Çin’in kapılarının dışa kapanmayacağını ve daha da açılacağını belirten Şi, otomobil ithalatı üzerindeki vergilerin önemli ölçüde azaltılacağını ve yabancı firmaların otomotiv endüstrisinde mülkiyet haklarına yönelik kısıtlamaların en kısa zamanda hafifletileceğini ifade etti.
Şi, fikri mülkiyet haklarının korunmasının mülkiyet haklarının iyileştirilmesi adına önem taşıdığını kaydederek, bu korumanın Çin ekonomisinin rekabetçiliğini artırmak için itici güç olacağının altını çizdi.
Fikri mülkiyet haklarının daha güçlü şekilde korunmasının yabancı şirketlerin yanı sıra Çin şirketleri için de bir gereksinim olduğunu belirten Şi, "Çinli ve yabancı şirketler arasında teknoloji transferi ve iş birliği ile Çin’de yabancı şirketlerin fikri mülkiyet haklarının korunmasını teşvik edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
Yabancı şirketlerinin Çin piyasasına girmesi için teknoloji transferi yapmaya zorlanması ve bu şirketlerin fikri mülkiyet haklarının Çin'de yeteri kadar korunmaması Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki ticarette son dönemde yaşanan gerginliğin önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
'TİCARET SAVAŞI' NASIL BAŞLAMIŞTI?
ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Çin’e karşı verdiği 375 milyar dolar ticaret açığını kapatmak için ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başlayan ticaret savaşı tarafların karşılıklı ithal ettikleri ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergi planını gündeme taşımasıyla sonuçlandı.
ABD’nin geçen ay ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, Çin de ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila 25 tarife getirildiğini ilan etmişti.
ABD'nin yaklaşık 50 milyar dolar değerindeki bin 300 Çin menşeli ürüne yüzde 25 vergi getirilmesi planı Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alırken, Pekin yönetiminin de yaklaşık 50 milyar dolar tutarında 106 ABD menşeili ürüne yüzde 25 vergi planı elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi ürünleri kapsıyor.
Pekin yönetimi dün de Washington ile yaşanan ticari gerilimin düşmesi için taraflar arasında bir müzakerenin mevcut şartlar altında imkansız olduğunu açıklamıştı.
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ABD ile Çin arasında 'ticaret savaşı' söyleminin dillendirildiği bir dönemde Çin Devlet Başkanı Şi'den ABD'nin şikayetlerine dolaylı cevap geldi. Şi, otomobil ithalatı üzerindeki vergilerin önemli ölçüde azaltılacağını ve yabancı firmaların otomotiv endüstrisinde mülkiyet hakları kısıtlamaların hafifletileceğini söyledi.
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