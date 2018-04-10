Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
10:46, 10 Nisan 2018 Salı
Asya
10:32, 10 Nisan 2018 Salı

  • Paylaş
Çin'den otomobil ithalatında vergi hamlesi
Çin'den otomobil ithalatında vergi hamlesi

Çin Devlet Başkanı Şi, otomobil ithalatı üzerindeki vergilerin önemli ölçüde azaltılacağını ve yabancı firmaların otomotiv endüstrisinde mülkiyet hakları kısıtlamaların hafifletileceğini söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkenin güneyindeki Haynan Adasında düzenlenen Boao Forum Asya 2018 Yıllık Toplantılarının açılış töreninde konuştu.

Çin’in kapılarının dışa kapanmayacağını ve daha da açılacağını belirten Şi, otomobil ithalatı üzerindeki vergilerin önemli ölçüde azaltılacağını ve yabancı firmaların otomotiv endüstrisinde mülkiyet haklarına yönelik kısıtlamaların en kısa zamanda hafifletileceğini ifade etti.

Şi, fikri mülkiyet haklarının korunmasının mülkiyet haklarının iyileştirilmesi adına önem taşıdığını kaydederek, bu korumanın Çin ekonomisinin rekabetçiliğini artırmak için itici güç olacağının altını çizdi.

Fikri mülkiyet haklarının daha güçlü şekilde korunmasının yabancı şirketlerin yanı sıra Çin şirketleri için de bir gereksinim olduğunu belirten Şi, "Çinli ve yabancı şirketler arasında teknoloji transferi ve iş birliği ile Çin’de yabancı şirketlerin fikri mülkiyet haklarının korunmasını teşvik edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Yabancı şirketlerinin Çin piyasasına girmesi için teknoloji transferi yapmaya zorlanması ve bu şirketlerin fikri mülkiyet haklarının Çin'de yeteri kadar korunmaması Washington ve Pekin yönetimleri arasındaki ticarette son dönemde yaşanan gerginliğin önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Çin’e karşı verdiği 375 milyar dolar ticaret açığını kapatmak için ek gümrük vergisi getireceğini ilan etmesiyle başlayan ticaret savaşı tarafların karşılıklı ithal ettikleri ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergi planını gündeme taşımasıyla sonuçlandı.

ABD’nin geçen ay ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, Çin de ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila 25 tarife getirildiğini ilan etmişti.

ABD'nin yaklaşık 50 milyar dolar değerindeki bin 300 Çin menşeli ürüne yüzde 25 vergi getirilmesi planı Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alırken, Pekin yönetiminin de yaklaşık 50 milyar dolar tutarında 106 ABD menşeili ürüne yüzde 25 vergi planı elektrikli araçlar, kimyasal maddeler, otomotiv, hava araçları ve soya fasulyesi gibi ürünleri kapsıyor.

Pekin yönetimi dün de Washington ile yaşanan ticari gerilimin düşmesi için taraflar arasında bir müzakerenin mevcut şartlar altında imkansız olduğunu açıklamıştı.



İlgili Konular şi cinping Çin ABD ABD-Çin ilişkileri
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Asya Haberleri
Çin'den otomobil ithalatında vergi hamlesi
Çin'den otomobil ithalatında vergi hamlesi

Çin Devlet Başkanı Şi, otomobil ithalatı üzerindeki vergilerin önemli ölçüde azaltılacağını ve yabancı firmaların otomotiv endüstrisinde mülkiyet hakları kısıtlamaların hafifletileceğini söyledi.
Trump ile Macron Suriye'yi görüştü
Trump ile Macron Suriye'yi görüştü

ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron arasındaki telefon görüşmesinde, Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına karşı verilecek karşılık konuşuldu
Mısır'da 'Bahar Bayramı' bilançosu 16 ölü
Mısır'da 'Bahar Bayramı' bilançosu: 16 ölü

Mısır'da kadim dönemden bu yana kutlanan Bahar Bayramı kapsamında Nil Nehri'nde yıkanmak isteyen 16 kişi boğuldu
İdlib'de yaşanan patlamada 15 sivil hayatını kaybetti
İdlib'de yaşanan patlamada 15 sivil hayatını kaybetti

İdlib'de 7 katlı binada henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 15 sivil hayatını kaybederken, çoğu çocuk 36 sivil de yaralandı.
Netanyahu'dan Filistinlilere açık tehdit
Netanyahu'dan Filistinlilere açık tehdit

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'deki Filistinlileri, İsrail'e zarar vermeye kalkışmaları durumunda doğrudan hedef almakla tehdit etti.
Moody's Brezilya'nın not görünümünü yükseltti
Moody's Brezilya'nın not görünümünü yükseltti

Brezilya'nın not görünümünü "negatiften durağana" çeviren Moody's, "Ba2" seviyesindeki notunu korudu
Pentagon'da 'Suriye' hazırlığı
Pentagon'da 'Suriye' hazırlığı

ABD Genelkurmay Sözcüsü Albay Ryder, "Televizyonda gördüğümüz resimler korkunç. (Askeri seçenek) kesinlikle değerlendirdiğimiz bir şey." dedi.
FBI Trump'ın avukatının ofisini bastı
FBI, Trump'ın avukatının ofisini bastı

ABD Başkanı Trump'ın uzun süredir avukatlığını yapan Cohen'in ofisinde arama yapan FBI, bazı dokümanlara el koydu.
BMGK kimyasal silah kullanımı için toplandı
BMGK, kimyasal silah kullanımı için toplandı

BMGK, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı.
İsrail askerleri 6 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, Gazze sınırındaki Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılanlara açtığı ateş sonucu 6 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.
ABD'den 'Duma gözetime açılsın' çağrısı
ABD'den 'Duma gözetime açılsın' çağrısı

Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, "Suriye rejimi ile Rusya'ya, saldırının yapıldığı bölgenin uluslararası tıbbi yardıma ve uluslararası gözetime açılması için çağrıda bulunuyoruz." dedi.
TBMM heyeti Avrupa'daki İslamofobi eğilimlerini inceliyor
TBMM heyeti Avrupa'daki İslamofobi eğilimlerini inceliyor

Ömer Serdar, "İslam ve Müslüman karşıtlığı konusunda gerekiyorsa bir mevzuat değişikliği yapılmasının ve toplumda sorumlu açıklamalarla doğru bir algı oluşturmanın dünyanın barışına katkı sağlayacağını düşünüyorum." dedi.
Filistinli genci vurdukları anı' kameraya almışlar
'Filistinli genci vurdukları anı' kameraya almışlar

İsrail askerlerinin, bir Filistinli genci keskin nişancı atışıyla şehit ettiği anı kameraya aldıkları ortaya çıktı.
Hindistan'da otobüs kazası 27 çocuk öldü
Hindistan'da otobüs kazası: 27 çocuk öldü

Hindistan'ın Himaçal Pradeş eyaletinde ana okulu ve ilkokul çocuklarını taşıyan servis otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu en az 27 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.
Trump Çin'i ticaret ilişkileri yönünden eleştirdi
Trump Çin'i ticaret ilişkileri yönünden eleştirdi

ABD Başkanı Trump, “Bir araba, Çin'den ABD'ye gönderildiği zaman ödenecek tarife yüzde 2,5. Bir araba, ABD'den Çin'e gönderildiği zaman ödenecek tarife yüzde 25. Bu kulağa serbest ve adil ticaret gibi mi geliyor? Hayır, bu aptalca ticaret." dedi.
Afganistan'da bombalı saldırı 6 ölü
Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinin Şindent ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 sivilin öldüğü bildirildi.

Haberler

ABD-Çin ilişkileri nereye gidiyor? | ANALİZ
ABD-Çin ilişkileri nereye gidiyor ANALİZ

Trump ile Macron Suriye'yi görüştü
Trump ile Macron Suriye'yi görüştü

Suriye havaalanı saldırısını İsrail'in yaptığı iddiası
Suriye havaalanı saldırısını İsrail'in yaptığı iddiası

Beyaz Saray'da bir ayrılık daha
Beyaz Saray'da bir ayrılık daha

Trump-İbadi görüşmesinde gündem Doğu Guta
Trump-İbadi görüşmesinde gündem Doğu Guta

BMGK Doğu Guta için toplanma kararı aldı
BMGK Doğu Guta için toplanma kararı aldı

Trump kimyasal saldırıya Twitter'dan tepki gösterdi
Trump kimyasal saldırıya Twitter'dan tepki gösterdi

S. Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Bush'lara ziyaret!
S Arabistan Veliaht Prensi Selman'dan Bush'lara ziyaret






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 