Kazakistan'dan Lübnan'a 120 asker

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kazakistan hükümeti 120 barış gücü askerini Lübnan'a göndermeyi planlıyor.
İlgili açıklama 9 Nisan tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Talgat Mukhtarov'un gazetecilerle yaptığı bir görüşme sırasında yapıldı.
Mukhtarov yaptığı açıklamada, "Şu anda Savunma bakanlığı bu askeri birimi barışı koruma misyonlarından birine göndermek için hazırlık çalışmasını yürütüyor. dedi. Konu ile ilgili Kazakistan askeri yetkilisi ise, "Sonbaharda bu askeri birliği göndereceğiz. 120 askerimiz Lübnan’daki barış misyonlarından birine katılacak” dedi.
Mukhtarov daha önce Kazakistan hükümetinin bu amaçla sadece birkaç subayını bölgeye gönderdiğini bu sayıda bir askeri birlik göndermediğini söyledi. Bakan yardımcısı ülkede barışı koruma faaliyetleri ile ilgili bir daha önce düzenlenmiş bir yasa olmadığını da sözlerine ekledi.
Bakan Yardımcısı, "Şimdi kanun kabul edildi, hazırlıklarımız sürüyor. Bu konuda BM ile yakın bir şekilde çalışıyoruz. Ben Lübnan’a gittim, askerlerimizin konuşlanacağı yerleri gördüm. Bizim de barışı koruma misyonuna katkımız olacaktır" dedi.
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