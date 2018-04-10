11:25, 10 Nisan 2018 Salı

Karagöz ve Hacivat Kazakistan’da sahne aldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan’ın başkenti Astana’da 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Astana’nın başkent ilan edilişinin 20. yılı dolayısıyla okullarla yetimhanelerde Karagöz ve Hacivat gölge oyunu sahneleniyor.

Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ve Astana İl Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla 10 okul ve yetimhanedeki 7 ile 10 yaş arasındaki 2 bine yakın öğrenciye, Karagöz ve Hacivat gölge oyunu Kazakça sunuluyor.

Astana Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdür Vekili Almagül İsina yaptığı açıklamada, 2016 yılında başlattıkları Karagöz ve Hacivat gölge oyunu gösteriminin geleneksel hale geldiğini söyledi.

Geçen yıl gösterileri Kazakistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 25. yılına adadıklarını hatırlatan İsina, “Bu yıl oyun gösterilerini 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Astana’nın başkent ilan edilişinin 20. yılına ithaf ediyoruz.” diye konuştu.

İsina, çocukların, gösterilerden Karagöz ve Hacivat’ın tarihini öğrendiklerini ve 23 Nisan’ın önemini kavradıklarını belirterek, “Oyun sırasında öğrencilere Türkiye ve Kazakistan ile ilgili sorular soruluyor. Böylece çocukların bilinçlerini de geliştirmeye katkıda bulunduğumuzu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Karagöz ve Hacivat gösterileri, 23 Nisan'a kadar sürecek.