Azerbaycan, cumhurbaşkanını seçmek için yarın sandık başına gidecek

Mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yeniden aday olduğu seçimlerde, toplam 8 aday, bundan sonraki 7 yılda Azerbaycan'ı yönetmek için yarışacak.
Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu (AMSK), cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt içi ve yurt dışında 5 bin 641 sandık kurdu. Son verilere göre ülkede 5 milyon 309 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Yurt dışında yaşayan Azerbaycan vatandaşları, oylarını yaşadıkları ülkelerdeki Azerbaycan büyükelçiliklerinde kurulan sandıklarda kullanacak.
Seçimde, engelli vatandaşların da rahatlıkla oy kullanması sağlanacak. Görme engelli seçmenler, Braille alfabeli oy pusulaları ile oylarını kullanabilecek. Tekerlekli sandalye kullanan seçmenlerin kayıtlı olduğu 1455 sandıkta ise geçici erişim rampası kuruldu. Yatalak hasta ve engelliler ise oylarını evlerinde, yetkililerin getireceği taşınan sandıklarda kullanacak.
AMSK, ülke genelinde toplam bin sandıkta web-kamera kurdu. Seçim boyunca AMSK'nin sitesinden oy verme işlemi canlı izlenebilecek.
Seçimi 59 ülke, 60 uluslararası örgütten 890 yabancı, 58 bin 175 yerli gözlemci izleyecek. Yerli basının yanı sıra 21 ülkeden 118 yabancı gazeteci de seçimi takip edecek.
Oy verme işlemi yerel saatle 08.00'de başlayacak, 19.00'da sona erecek.
Seçimde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı Aliyev'in yanı sıra Birleşik Azerbaycan Halk Cephesi Partisinin adayı Kudret Hasanguliyev, Sosyal-Demokrat Partinin adayı Araz Alizade, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisinin adayı Ferec Quliyev, Azerbaycan Halk Cephesindeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev, bağımsız aday Zahid Oruç ve Demokrat Parti adayı Serdar Memmedov yarışacak.
ABD ve Fransa merkezli anket şirketleri ile sivil toplum örgütlerinin 11 Nisan'daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin Azerbaycan'da yaptığı anketlerde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in oyunun yüzde 83 civarında olduğu tespit edilmişti.
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