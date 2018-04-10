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14:34, 10 Nisan 2018 Salı
Politika
12:00, 10 Nisan 2018 Salı

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Bahçeli: Tehdit geçmedi ki OHAL'e son verelim
Bahçeli: Tehdit geçmedi ki OHAL'e son verelim

MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Koro halinde 'OHAL kalksın' diyenler, kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan şuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Normal şartlarda değiliz ki OHAL'i kaldıralım. Tehdit geçmedi ki OHAL'e son verelim..." ifadesini kullandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TEHDİT GEÇMEDİ Kİ OHAL'E SON VERELİM"

Bahçeli, şöyle konuştu:

"Koro halinde 'OHAL kalksın' diyenler, kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan şuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Normal şartlarda değiliz ki OHAL'i kaldıralım. Tehdit geçmedi ki OHAL'e son verelim. CHP'sinden TÜSİAD'ına, AB'sinden BM'ye kadar OHAL'e karşı gelenler, öncelikle Türk milletinin beka meselesini kavrayamayan, kavramak gibi dertleri de olmayan maksatlı çevrelerdir."

KILIÇDAROĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP liderinin; sanatçıların, Afrin'de destan yazan Mehmetçiğe moral ziyaretini en hakaretamiz ifadelerle eleştirmesi akıl tutulması, ahlak kırılmasıdır. Cumhurbaşkanı kamuflaj giyip sanatçılarla birlikte sınır karakolumuza gitmişken, Sayın Kılıçdaroğlu da mekaplarını ayağına geçirip, terörist kıyafetlerini üzerine giyip doğruca PKK/PYD/YPG tünellerinde soluğu alabilir, arkadaşlarıyla çay partili, bol bol ihanet anısıyla dolu akşamlarda hasret giderebilir." dedi.



İlgili Konular bahçeli OHAL MHP
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