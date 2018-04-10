12:09, 10 Nisan 2018 Salı

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 7 İranlı asker öldü





İsrail savaş uçakları tarafından, Humus kentindeki T-4 hava üssüne düzenlenen saldırıda 7 İranlı asker ve milisin hayatını kaybettiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İran devlet televizyonunun haberine göre, İsrail'in dün sabaha karşı Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne gerçekleştirdiği saldırıda 7 İranlı hayatını kaybetti. Saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusu'nda görevli Albay Mehdi Dehkan Yezdeli ile Teğmen Murteza Basıripur'un da aralarında olduğu 7 İranlının öldüğü belirtildi. Ölen İranlılar için bugün cenaze töreni düzenleneceği kaydedildi. İsrail savaş uçakları tarafından dün sabaha karşı Humus'ta rejime ait T-4 hava üssüne saldırı düzenlenmişti. T-4 hava üssü, rejimin özellikle son dönemde Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırılarını düzenleyen uçakların kalktığı üs olarak biliniyor. Üstte İran güçleri bulunuyor.

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