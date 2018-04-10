12:17, 10 Nisan 2018 Salı

Kazakistan ABD’ye Hazar deniz yolunu açtı





Kazakistan hükümeti Amerika'nın Afganistan'daki askerlerine göndereceği 'askeri olmayan' kargoları için Hazar denizindeki iki limanını kullanmasına izin verdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan Milletvekilleri ülkenin Hazar denizindeki iki transit limanını ABD’nin Afganistan'a askeri olmayan kargo teslimatı işlemleri için kullanmaya izin veren anlaşmayı onayladı Kazakistan meclisinde konuşan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrakhmanov Azerbaycan'dan Hazar Denizi yoluyla Kazakistan’a daha sonra Özbekistan’dan demir yolu ile Afganistan’a ulaştırılacak ABD'ye ait malların askeri olmadığını söyledi. Abdrakhmanov, Kazakistan ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki transit anlaşmasının 2010 yılından beri yürürlükte olduğunu söyledi. Daha önce 700'den fazla konteyner transit edilmiş ve bu yerel ulaşım şirketlerine 200 Milyon Tenge (625.000 dolar) gelir sağlamıştı.

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