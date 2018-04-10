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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lavrov'a 'Afrin' cevabı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lavrov'a 'Afrin' cevabı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Afrin açıklamasına ilişkin, "Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Yeri geldiği zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir." ifadesini kullandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Şimdi duydum ki Hatay'a gidiyormuş. Hayırdır ya günaydın. Ne oldu?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"O zaman yapman gereken bir şey var. Postalın eksikse sana postal da gönderelim. Olur ya parka filan eksikse onu da gönderelim. Şunu bir defa bilmen lazım; bu ülkede biz askerimizle doğduk, askerimizle yürüyoruz, Mehmetçiğimizle doğduk, Mehmetçiğimizle yürüyoruz. 'Afrin'de ne işiniz var? Afrin'in merkezine kadar sakın girmeyin ha' diyen kimdi? Siz değil miydiniz?

İşte biz, size rağmen Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. Biz, Bay Kemal'e rağmen Zeytin Dalı Operasyonu'nu yaptık. Bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 71. Herhalde gözyaşı dökmeyi de unutmazsın. Onlarla zaten kol kola gezdin, yürüdün şimdi bir de göz yaşı dökmeyi ihmal etme."

"BİR TANE TÜRK BAYRAĞI VAR MIYDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların dışında Kuzey Irak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 337, yurt içinde etkisiz hale getirilenlerin sayısının da 165 olduğunu açıkladı.

Bu mücadelenin sonuna kadar kararlılıkla devam edileceğine işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tek terörist bu ülkede evelallah kalmayıncaya kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Aksi takdirde şehitlerimize biz bunun hesabını veremeyiz. Biz, bu noktada özellikle şehitlerimizi, onların ailelerini yalnız koyamayız. Biz şehitlerimizle beraberiz çünkü biz bir şeye inandık; Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler siz anlamazsınız.

Ama şu anda Bay Kemal ve onunla beraber iş birliği yapan koalisyon ortakları; onların böyle bir derdi yok. Onlar bundan anlamazlar. Onların bu noktada hassasiyeti yok, onlar bundan anlamazlar çünkü onların derdi bu ülkeyi bölmekti, parçalamaktı. Bay Kemal, sen Hakkari'de mitingini yaptığın zaman bir tane Türk bayrağı var mıydı onu söyle. Orada o zaman işte bu malum partinin destekleriyle gittin, miting yaptın. Yapamazsın, sende o irade yok, sende o güç yok. Sende o güç olsaydı biz seni oradan tanırdık, bilirdik."

ZEYTİN DALI HAREKATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4071 olduğunu bildirdi.

DOĞU GUTA VE DUMA'DAKİ KİMYASAL SİLAH SALDIRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Guta ve Duma'da düzenlenen kimyasal saldırıya ilişkin, "Doğu Guta ve Duma... Bu katliamı yapanları lanetliyorum. Kimden gelirse gelsin bu katliamı yapanlar bunun hesabını, bedelini kesinlikle ağır ödeyecekler. Bununla ilgili görüşme ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün Sayın Putin ile görüştüm, bugün ve yarın da devam edecek." sözleriyle tepki gösterdi.

YURT DIŞINDAKİ FETÖ OPERASYONLARI 

Erdoğan, göreve geldikten sonra ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yapan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'u dün ağırladıklarını hatırlattı. 

Ceenbekov ile başta FETÖ ile mücadele olmak üzere iki ülkenin güvenliği, huzuru ve ilişkilerinin geleceği açısından kritik meseleleri ele aldıklarını belirten Erdoğan, "İnşallah Kırgız makamlarıyla el ele verip FETÖ'yü bu ülkede de tasfiye edeceğiz. En son Gabon 3 tane önemli FETÖ'cüyü ülkemize teslim etti. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, onlar kaçacak biz kovalayacağız. Kosova'dan 6'sını aldık. Şimdi Gabon'dan 3'ünü aldık. Milli İstihbarat Teşkilatımız kovalıyor. Şimdi bakalım yenisi nereden çıkacak?" diye konuştu. 

"AFRİN'İ KİME VERECEĞİMİZİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Erdoğan, grup toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin, Grup Toplantısındaki konuşması sırasında Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırmasıyla ilgili sorusuna, "Özel. Özele girmeyin, genelde kalın." yanıtını verdi.

Erdoğan, "Bugün, 'görüşmelerimiz devam edecek' dediniz. Putin ile de görüştünüz, Trump ile görüşecek misiniz?" sorusu üzerine, "Ararsa görüşmemek için hiçbir sebep yok. Gelişmelere göre gerekirse ben de ararım." ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Afrin konusundaki, "Suriye rejimine verilmesini bekliyoruz." açıklamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"Bu çok yanlış bir yaklaşım. Biz Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Öncelikle Suriye'de şu anda başka ülkelerin el altında, kontrol altında tuttuğu yerlerin Suriye'ye teslimi konuşulsun. 'Oraları rejim verdi' ifadesi bizi ikna etmez. Biz, yeri geldiği zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir; onu da biz belirleriz, Sayın Lavrov değil."



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