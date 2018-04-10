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Filistin İslami Cihad Hareketi Şallah için "İyi" dedi
Filistin İslami Cihad Hareketi Şallah için

MOSSAD tarafından Beyrut'ta zehirlendiği öne sürülen Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri'nin kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun stabil olduğu açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ramazan Abdullah Şallah'ın "komada değil tıbbi gözetim altında olduğu" belirtildi.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "bir kalp ameliyatı geçiren Şallah'ın durumunun stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutulduğu" ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, basın yayın organlarından sorumlu habercilik bilinciyle hareket ederek doğru bilgileri yayınlamaları ve hareket hakkında yapılacak haberlerde sadece resmi açıklamalara itibar etmeleri istendi.

ŞALLAH'I MOSSAD ZEHİRLEDİ İDDİASI

Quds Press haber ajansı, İslami Cihad Hareketi'ne yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde "Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Er-Rasul el-Azam Hastanesi'nde bir operasyon geçiren Şallah'ın (60) birkaç haftadır komada olduğunu" ileri sürmüştü.

Söz konusu ajans, Fetih Hareketi'ne yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde de "Filistin'in Beyrut Büyükelçiliği'ndeki güvenlik görevlisinin, Ramallah'taki Filistin İstihbarat Teşkilatı'na, 'Şallah'ın zehirlendiği şüphesine' ilişkin bir rapor gönderdiğini" iddia etmişti.

Raporda, bu zehirlenmenin arkasında İsrail gizli servisi MOSSAD ya da bölgedeki bir başka devlete ait güvenlik biriminin olabileceği bilgisinin yer aldığı aktarılmıştı.



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