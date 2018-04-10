Güncelleme: 14:02, 10 Nisan 2018 Salı

Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem





Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Coquimbo bölgesindeki Ovalle kentine 54 kilometre uzaklıkta oluşan 6,2 büyüklüğündeki depremin 76 kilometre derinlikte kaydedildiği açıklandı. Ülkede tsunami uyarısı yapılmazken, depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

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