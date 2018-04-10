15:29, 10 Nisan 2018 Salı

Rusya, BMGK’ye 'Duma’ için tasarı sunacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Guta’daki Duma ilçesinin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPWC) uzmanlarına açılması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) tasarı sunacaklarını açıkladı.

Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşı Lee Yong Ho ile görüştükten sonra gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Rusya’nın bugün BMGK’de Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden uzmanların Duma’daki kimyasal saldırı olayı ile ilgili inceleme yapmaları için tasarı sunacaklarını dile getiren Lavrov, örgütün yükümlülüklerini yerine getirmesi, araştırmaları yerinde yapması, gereken örnekleri uygun laboratuvarlarda incelemesi ve bunun güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Lavrov, tasarıyı konuyla ilgili şeffaf ve adil bir çalışma gerçekleşmesi için sunacaklarını vurguladı.