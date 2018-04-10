15:35, 10 Nisan 2018 Salı

Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

TBMM İdare Amiri Salim Uslu, "Hem halkımızın direnişi, hem polis teşkilatının kararlı tavrı, anayasaya sadakati, devletimizin bekasına olan inancı, 15 Temmuz'la ilgili bütün senaryoları alt üst etmiştir." dedi.

Uslu, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle TBMM Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'u makamında ziyaret etti.

Salim Uslu, burada yaptığı konuşmada, canhıraş bir şekilde gece gündüz demeden çalışan polis teşkilatına ve mensuplarına başarılar dileyerek, "Çok zor şartlarda çalışan polis teşkilatının başarılı olması aynı zamanda yeni Türkiye için de son derece önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

TBMM İdare Amiri Uslu, sözlerine şöyle devam etti:

"Nitekim polis teşkilatının,15 Temmuz olaylarında ve 15 Temmuz gecesi Mecliste ne kadar canhıraş bir şekilde çalıştıklarını gördük. Bugün devletimizin, milletimizin bekası için, aynı zamanda devletimizin yücelmesi için en fedakarca çalışan kurumların başında şüphesiz polis teşkilatı gelmektedir. Eğer polis teşkilatı 15 Temmuz'da demokrasiden, sivil halktan, yeni Türkiye'den yana tavır koymamış olsaydı 15 Temmuz'u gerçekleştirmek isteyen illegal ya da legal yapılar elbette başarılı olabilirdi. Ama bugün çok şükür hem halkımızın direnişi, hem polis teşkilatının kararlı tavrı, anayasaya sadakati, devletimizin bekasına olan inancı, 15 Temmuz'la ilgili bütün senaryoları alt üst etmiştir. Bundan dolayı da ayrıca polis teşkilatını tebrik ediyorum, kutluyorum. 'Nice yıllara' diyorum."

Kurumsal yapıların sürekliliğine çok büyük önem atfettiğini belirten Uslu, "Bu kurumsal yapıların kurumsal hafızası, eksikleri ve yanlışları önemli bir ders olarak görüp onları kısa zamanda telafi etmiş olması, bilgi, birikim son derece önem arz etmektedir. Özellikle ilkelerin, kuralların çok egemen olduğu bir kurum olarak polis teşkilatının daha uzun yıllar, dünya durdukça, Türkiye var oldukça var olması gerektiğine yürekten inananlardanım." diye konuştu.

Meclisin güvenliği ve korunması konusunda polis teşkilatının üstün ve özverili çabalar gösterdiğini vurgulayan Uslu, bu vesileyle tebriklerini sundu.

Uslu, "Bugün biz yurttaşlar olarak rahat uyuyorsak, aynı zamanda bayrağımız gönderde, yükseklerde dalgalanıyorsa, ezanımızın dinmeden sesini duyabiliyorsak bu, Türkiye'nin özgürlüğü sayesinde. Bu özgürlüğe de en büyük katkı sahibi halkımız, milletimiz ve polis teşkilatımızdır." ifadesini kullandı.

TBMM Koruma Daire Başkanı Erol ise geçmişte yaşanan bazı konulardan ders aldıklarını belirterek, "Bugün Ulu Önderimizin izinde, TBMM Koruma Daire Başkanı olarak Başkanımızın emrinde vatan, millet, bayrak aşkıyla milletimizin hizmetindeyiz, milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Tek çizgimiz de bizim teşkilat olarak budur, bu olmalıdır. Bu çizgide devam edeceğiz." dedi.

Hizmet verirken bulunacakları fedakarlıkların bilincinde olduklarını aktaran Erol, Türkiye Cumhuriyeti'nin kalbi olan TBMM'yi koruma hizmetini, gelecekte de çok daha iyi yerlere taşıyacaklarını vurguladı.

Eren, "Teşkilatımız olarak kişileri zorlaştırmak değil, koruma tedbiri almak ya da hizmet ederken daha kolaylaştırmak, halkımızla beraber yürümek, milletimizin yanında olduğumuzu göstermek şiarımızdır." ifadesini kullandı.