15:55, 10 Nisan 2018 Salı

Lübnan izinsiz hava sahası için İsrail'i şikayet edecek





Lübnan, Suriye'de Humus kırsalına saldırmak için hava sahasını kullandığı gerekçesiyle İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet edeceğini duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Lübnan'ın, Suriye'ye saldırmak için hava sahasını kullandığı gerekçesiyle İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet edeceği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'yi hedef alan saldırıları kınanarak, Lübnan'ın hava sahasını kullandığı gerekçesiyle İsrail'i BMGK'ya şikayet edeceği belirtildi. Açıklamada, İsrail'in Suriye'ye saldırmak için Lübnan hava sahasını kullanmaması gerektiği aktarıldı. Lübnan ordusu, dün İsrail'e ait 4 savaş uçağının, Cuneyh kentinin batı açıklarından doğu yönüne doğru deniz üzerinden Lübnan hava sahasını ihlal ettiğini, Baalbek kentine ulaştıktan sonra ülkenin hava sahasından çıktığını açıklamıştı. Suriye rejimi ise pazartesi sabahı Humus kırsalındaki T-4 hava üssünün füze saldırısıyla hedef alındığını duyurmuştu. İran devlet televizyonunun haberinde ise İsrail'in dün sabaha karşı Suriye'nin Humus kentindeki T-4 hava üssüne gerçekleştirdiği saldırıda 7 İranlının öldüğünü açıklamıştı.

İlgili Konular Lübnan İsrail BMGK

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.