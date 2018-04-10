Karamollaoğlu'ndan 'seçim ittifakı' açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Balgat'taki 10 Nisan Polis Merkezi'ni ziyaret etti.
Polislerle tokalaşıp tebriklerini ileten Karamollaoğlu, merkezden ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevapladı.
"İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'ın 'Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında anlaştık' sözlerinin" hatırlatılması üzerine Karamollaoğlu, "İlkerler bazında ittifak olduğunu epey önce biz de söyledik. İlkeler bazında bir ittifak var. İnşallah o fiilen ne zaman olur, nasıl olur, bir şey olur mu, o seçim atmosferine girildikten sonra. Şu anda bir seçim atmosferi var ama seçim kararı alındıktan sonra verilecek bir karardır." cevabını verdi.
Önümüzdeki günlerde, kurultaylarını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tebrik ziyareti gerçekleştireceğini belirten Karamollaoğlu, bu ziyaretlerde partisinin fikirlerini paylaşacaklarını söyledi.
"İlkeler neler? Parlamenter sistem mi?" sorusu üzerine Karamollaoğlu, partisinin "kuvvetler ayrılığı" prensibinin üzerinde durduğunu vurguladı. Karamollaoğlu, şunları ifade etti:
"Parlamenter sistem de olabilir, başkanlık sisteminde kuvvetler ayrımı sağlanırsa o da olabilir. Mühim olanı icra gücü olan bir yetkilinin karşısında, güçlü bir parlamentonun olmasıdır. Aynı zamanda adalet mekanizmasının kesinlikle yürütmenin ve başkasının etkisi altında kalmamasıdır. Aksi takdirde adalet tecelli etmez."
Karamollaoğlu, "İttifaka HDP de girmek isterse, bu konuda ne düşünürsünüz?" sorusu üzerine, bu konular için erken olduğunu ancak herkesle konuşacaklarını aktardı.
"Açıklanan ekonomik teşviklerin" sorulduğu Karamollaoğlu, "İnşallah iyiye vesile olur. Biz, müspet her adımın arkasındayız." dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile seçim ittifakına ilişkin, " İlkeler bazında bir ittifak var. İnşallah o fiilen ne zaman olur, nasıl olur, bir şey olur mu, o seçim atmosferine girildikten sonra." ifadesini kullandı.
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