İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinlilerden 105'inin durumu ağır

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu yaralanan Filistinlilerin sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi.
Kudra, "İsrail'in yaraladığı kişi sayısı 3 bin 78'e yükseldi, bunlardan 105'inin durumu ağır ve yoğun bakım ünitelerinde tedavileri devam ediyor. Yaralılardan 305'i çocuk, 78'i kadın ve 12'si ise sağlık personeli." dedi.
Bakanlık verilerine göre 129 kişinin baş veya boynundan vurulduğunu aktaran Kudra, "İsrail işgal güçleri yürüyüşe katılan silahsız sivilleri kasıtlı şekilde vuruyor." diye konuştu.
Kudra, yaralılardan 176'sının vücudunun üst kısımlarından, 51'inin göğüs ve karından, bin 27'sinin ise vücudunun alt bölgelerinden vurulduğunu kaydetti.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, gösteriler sırasında 4 ambulans ile sivil savunma aracının doğrudan hedef alındığını ifade etti.
Öte yandan basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Munir Bereş ise bölgede yaşanan ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısına dikkati çekti.
Şehit ve yaralı sayısının her gün arttığına işaret eden Bereş, "Yaralı sayısı arttıkça hastanelerdeki ilaç ve tıbbi malzeme stoku da tükeniyor." dedi.
Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.
Sınırdaki barışçıl gösterilere orantısız güç kullanarak müdahale eden İsrail askerleri 30 Mart'tan bu yana 32 Filistinliyi şehit etti.
Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.
Alman otomobil üreticisi Volkswagen CEO'su Matthias Müller’in görevden alındığı öne sürüldü.
Duma 'da yaşanan kimyasal saldırı sonrasında Suriye hükümetinden, "Suriye, bazı batı taraflarının saldırgan niyetlerini haklı çıkarmak için yaptıkları iddiaların arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için OPCW ile işbirliği yapmaya istekli." açıklaması yapıldı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın, Suriye'de yaşanan kimyasal saldırı nedeniyle Güney Amerika'ya ilk kez düzenlemeyi planladığı gezisini iptal ettiğini duyurdu
Rusya Dışişleri Bakanı Kuzey Koreli mevkidaşı ile Moskova'da biraraya gelerek Kuzey Doğu Asya’nın nükleerden arındırılması konusunda görüştü
İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan 3 bin 78 Filistinliden 105'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Lübnan, Suriye'de Humus kırsalına saldırmak için hava sahasını kullandığı gerekçesiyle İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet edeceğini duyurdu
Riyad yönetiminin, proje kapsamında ilk olarak Katar'a açılan tek gümrük noktası Selva Sınır Kapısı'ndaki sivil birimlerin tahliye edilmesi ve kontrolün tamamen Suudi Arabistan sınır muhafızlarına bırakılması talimatı verdiği iddia edildi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uzmanlarının Doğu Guta’daki Duma ilçesinde şeffaf ve adil bir inceleme yapması için tasarı sunacaklarını bildirdi.
Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara uygulanan dışlanma, köylerinin yakılması, sınır dışı edilmelerinin arttığı dönemde etnik temizlikten coğrafi uzaklık sayesinde kurtulabilen birkaç küçük köy kaldı
MOSSAD tarafından Beyrut'ta zehirlendiği öne sürülen Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri'nin kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun stabil olduğu açıklandı
Arakanlı Müslümanlara yönelik zulümle son zamanlarda adından sıkça söz ettiren Myanmar'da fanatik Budistlerin zulmüne ve ayrımcılığına maruz kalan bir başka azınlık da Meiktila Müslümanları. Olayların üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Meiktila'daki Müslümanların yaşadığı zulüm sona ermedi.
Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından yayımlanan rapora göre, Suriye'de Mart ayında büyük kısmı Esed rejiminin tarafından yapılan 54 katliamda 198'i çocuk, 138'i kadın toplam 783 kişi hayatını kaybetti
İsrail Eğitim Bakanı Bennett, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, sınıra yaklaşan silahsız Filistinli bir gencin vurulduğu ana ait görüntülere gelen eleştirilere tepki göstererek İsrail askerlerine destek verdi.
Avrupa Adalet Divanı, Uber'in Fransa'da lisansı bulunmayan sürücüler kullanarak gerçekleştirdiği UberPOP hizmeti hakkındaki davayla ilgili emsal teşkil eden kararında, Fransa'daki yasal mercilerin Uber'in yerel yöneticilerine yönelik ceza davası açma yetkisi bulunduğuna karar verdi.
İngiltere'de geçen ay zehirlenen çifte ajan Sergey Skripal’in kızı Yulia'nın, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği bildirildi.