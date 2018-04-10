16:14, 10 Nisan 2018 Salı

İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinlilerden 105'inin durumu ağır

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu yaralanan Filistinlilerin sayısı ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, "İsrail'in yaraladığı kişi sayısı 3 bin 78'e yükseldi, bunlardan 105'inin durumu ağır ve yoğun bakım ünitelerinde tedavileri devam ediyor. Yaralılardan 305'i çocuk, 78'i kadın ve 12'si ise sağlık personeli." dedi.

"İSRAİL, SİLAHSIZ SİVİLLERİ KASITLI ŞEKİLE VURUYOR"

Bakanlık verilerine göre 129 kişinin baş veya boynundan vurulduğunu aktaran Kudra, "İsrail işgal güçleri yürüyüşe katılan silahsız sivilleri kasıtlı şekilde vuruyor." diye konuştu.

Kudra, yaralılardan 176'sının vücudunun üst kısımlarından, 51'inin göğüs ve karından, bin 27'sinin ise vücudunun alt bölgelerinden vurulduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, gösteriler sırasında 4 ambulans ile sivil savunma aracının doğrudan hedef alındığını ifade etti.

"İLAÇ VE TIBBİ MALZEME STOKU TÜKENİYOR"

Öte yandan basın toplantısında konuşan Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürü Munir Bereş ise bölgede yaşanan ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısına dikkati çekti.

Şehit ve yaralı sayısının her gün arttığına işaret eden Bereş, "Yaralı sayısı arttıkça hastanelerdeki ilaç ve tıbbi malzeme stoku da tükeniyor." dedi.

TOPRAK GÜNÜ'NÜN 42. YILINDA "BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Sınırdaki barışçıl gösterilere orantısız güç kullanarak müdahale eden İsrail askerleri 30 Mart'tan bu yana 32 Filistinliyi şehit etti.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.