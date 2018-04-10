16:31, 10 Nisan 2018 Salı

Trump ilk Güney Amerika gezisini iptal etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki kriz nedeniyle bu hafta yapacağı ilk Latin Amerika ziyaretini iptal ettiği açıklandı.

Trump'ın Suriye'de yaşananan kimyasal saldırı nedeniyle ziyareti iptal ettiği ve yerine yardımcısı Mike Pence'in gideceği belirtildi.

Trump'ın cuma günü Peru'daki zirveye katılması ardından da Kolombiya'yı ziyaret etmesi planlanıyordu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'ın önceden planlanmış Latin Amerika ziyaretine gitmeyip, Suriye ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalacağını bildirdi.