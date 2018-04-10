16:28, 10 Nisan 2018 Salı

Lavrov Kuzey Koreli mevkidaşı ile buluştu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugün Moskova’da Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong-ho ile biraraya geldi.

Lavrov, Kore yarımadasının nükleerden arındırılması için Kuzey Kore, Güney Kore, Rusya, Çin, Japonya ve ABD’nin yer alacağı altılı müzakere formatının gerektiğini belirtti: "Kuzey Kore’nin güvenlik sorunlarını, Kuzey Doğu Asya’nın nükleerden arındırılması gibi sorunların görüşülmesi için altılı müzakere formatının gerekli olduğu anlaşılıyor. Zira bu sorunlar bölgedeki tüm ülkeleri ilgilendiriyor."

Sputnik'te yer alan habere göre Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin Moskova’daki görüşmelerinde Rusya ve Japonya olmadan Washington ve Pyeongchang ile Kuzey Kore temalı bir görüşme gerçekleşeceği iddialarını yalanladığını ifade etti. Bu iddiaları 'dedikodu' olarak nitelendiren Lavrov, Çin’in böyle bir planı olmadığını kaydetti.

Nitekim Kuzey Kore lideri Kim resmi olarak ilk kez Washington-Pyongyang görüşmelerinden bahsetmişti. Öte yandan Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile ise 27 Nisan'da yapılacak zirvede bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump da Mayıs ya da Haziran aylarında Pyonyang’ta bir araya geleceklerini belirtmişti.