16:35, 10 Nisan 2018 Salı

Suriye rejiminden Duma'daki saldırı ile ilgili OPCW'ye davet

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Suriye rejiminin, Doğu Guta'nın Duma kasabasında meydana gelen kimyasal saldırı ile ilgili soruşturma yapmak üzere Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW)'nü davet ettiği öne sürüldü.

Reuters'ın Beyrut kaynaklarının verdiği habere göre bugün verilen haberde Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndaki resmi bir kaynaktan alıntı yapan devlet haber ajansı SANA, "Suriye, bazı batı taraflarının saldırgan niyetlerini haklı çıkarmak için yaptıkları iddiaların arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için OPCW ile işbirliği yapmaya istekli." dedi.

Pazartesi günü, Rusya ve Suriye, BM Güvenlik Konseyi toplantısında OPCW araştırmacılarını Duma'ya götürme teklifinde bulundular. Salı günkü açıklamasında hükümet, misyonun görevini yerine getirmesi için gereken tüm yardımı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya, Duma'daki kimyasal saldırı ile ilgileri olduğu iddialarını reddetti. Devlet basınında yer alan bildiride, "tam şeffaf bir şekilde faaliyet gösterme ve sağlam ve güvenilir kanıtlara güvenme" kuralını hatırlattı.

Tıbbi Bakım Örgütleri Birliği'ne göre, Duma'daki kimyasal saldırıda binden fazla kişi yaralandı ve en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Saldırı sonrası ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk tepkisi ''Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran, Hayvan (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad’ı destekledikleri için sorumlular. Ödenecek büyük bir bedel var'' şeklinde olmuştu. Trump, dün de ''Durumu son derece yakından inceliyoruz, ordumuzla ve diğer herkesle görüşüyoruz ve gelecek 24-48 saat içinde büyük kararlar alacağız'' diye konuşmuştu.

Trump, iddia edilen kimyasal saldırının olası sorumlularıyla ilgili ''Rusya mı, Suriye mi, İran mı yoksa hepsi birden mi, bulup ortaya çıkaracağız'' ifadelerini kullanmıştı.

KİMYASAL SİLAHLARIN YASAKLANMASI ÖRGÜTÜ KİMDİR?

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan bir hükümetlerarası organizasyondur. Örgüt, kimyasal silah kullanımı yasaklayan Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni imzalayan ülkelere sözleşmedeki kurallara uymayı ve ülkelerin elindeki kimyasal silahların imhasını teşvik etmektedir. Örgüt çalışmalarından dolayı 2013 yılında Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü