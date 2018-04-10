Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
20:36, 10 Nisan 2018 Salı
Genel
19:00, 10 Nisan 2018 Salı

  • Paylaş
BM kimyasal silah soruşturmasını oylayacak
BM kimyasal silah soruşturmasını oylayacak

Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için yeni bir Birleşmiş Milletler (BM) mekanizması kurulmasını talep eden karar tasarısının bugün oylanması bekleniyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'nin BMGK'ya sunduğu Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için yeni bir BM mekanizması kurulmasını talep eden karar tasarısınının bugün yerel saat ile 15:00'te (TSİ 22.00) oylanması bekleniyor.

Diplomatlar, ABD'nin dün BM Güvenlik Konseyine sunduğu karar tasarısının bugün yerel saat ile 15:00'te (TSİ 22:00) oylanması talebinde bulunduğunu söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia dün tasarıyı değerlendireceklerini söylese de diplomatlar Moskova'nın veto hakkını kullanacağını beklediklerini ifade etti.

Karar tasarısının kabul edilmesi durumunda ise BM Bağımsız Soruşturma Mekanizması'nın (UNIMI) görev süresi bir yıl olacak ve gerek duyulduğunda BMGK tarafından uzatılacak. BM mekanizması tam faaliyetlerine başladığı tarihten itibaren 90 gün içinde ilk raporunu konseye ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (OPCW) sunacak.

BMGK'da bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Duma'daki ''şüpheli'' kimyasal silah saldırısında ölenlerin sayısını ve saldırının sorumlularını BM'nin belirleyemediğini söylemişti.

İnsan Hakları izleme Örgütüne (HRW) göre ise Suriye'de en ölümcül kimyasal silah saldırısının yapıldığı 21 Ağustos 2013'ten, rejimin kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta'da klor gazı kullandığı 25 Şubat 2018 tarihine kadar düzenlenen 85 kimyasal silah saldırısının çoğundan rejim sorumlu.

New York merkezli örgüt, 7 farklı kaynaktan alınan verilere dayandırılan bilgiler ve analizler sonucunda bu sonuca ulaşıldığını ve Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015 yılında oluşturulan BM misyonu JIM'in görev süresinin geçen yıl Rusya'nın vetosu üzerine yenilenememesinden bu yana Suriye rejiminin en az 5 kimyasal silah saldırısı düzenlemiş olabileceği ve bunları soruşturacak herhangi bir mekanizmanın bulunmadığı bildirmişti.

BM misyonu JIM, BMGK tarafından incelenmesi istenen kimyasal silah saldırılarını soruşturmuş ve daha önce de üç olayda Suriye rejiminin, bir olayda da terör örgütü DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını tespit etmişti.

BM misyonu, 26 Ekim 2017'de BMGK'ye sunduğu raporunda Suriye'nin kuzeyindeki Han Şeyhun'da en az 100 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kimyasal silah saldırısının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu olayda sarin gazı kullanıldığını açıklamıştı.

Buna karşın rejimin 4 Nisan 2017'de Han Şeyhun'da kimyasal silah kullandığını ortaya koyan BM raporunun sonuçlarını kabul etmeyen Rusya, söz konusu mekanizmanın görev süresinin yenilenmesini veto etmişti.



İlgili Konular Birleşmiş Milletler ABD BMGK Suriye Doğu Guta rusya kimyasal silah
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Genel Haberleri
Trump ile May Suriye konusunda anlaştı
Trump ile May Suriye konusunda anlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'de kimyasal silah kullanılması konusunun ele alındığı bildirildi.
Philippe Esed uluslararası hukuku ayaklar altına aldı
Philippe: Esed uluslararası hukuku ayaklar altına aldı

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransa Ulusal Meclisi'nde milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, Suriye'de uluslararası hukukun ayaklar altına alındığını söyledi.
Katliama sessiz kalmayan Yahudi çiftin videosuna büyük ilgi
Katliama sessiz kalmayan Yahudi çiftin videosuna büyük ilgi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Gazze sınırında yaptığı katliama tepki gösteren ve Filistinlilere uyguladıkları şiddeti sert şekilde eleşiren iki Yahudi'nin videosu sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
ABD'den Akdeniz'e yoğun sevkiyat
ABD'den Akdeniz'e yoğun sevkiyat

ABD Donanmasının "USS Harry Truman Uçak Gemisi" ve beraberindeki 7 savaş gemisini Akdeniz’e sevk ettiği bildirildi.
BM kimyasal silah soruşturmasını oylayacak
BM kimyasal silah soruşturmasını oylayacak

Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için yeni bir Birleşmiş Milletler (BM) mekanizması kurulmasını talep eden karar tasarısının bugün oylanması bekleniyor.
Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Bossert istifa etti
Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Bossert istifa etti

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Bossert'in görevinden ayrıldığını açıkladı
Meksika'nın yerli Müslümanları Zapatalar-FOTO
Meksika'nın yerli Müslümanları Zapatalar-FOTO

Meksika'nın yüzyıllardır direnişiyle bilinen halkı Zapatalar'ın içinde açan İslam nuru giderek büyüyor. 1994 yılında topluca İslam'a geçen Zapatalar'dan bir grubun üyeleri her geçen gün artıyor
Esed rejiminin BM'ye 'Doğu Guta' yasağı sürüyor
Esed rejiminin BM'ye 'Doğu Guta' yasağı sürüyor

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Mahecic, Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya halen erişim izni sağlamadığını belirtti
VW CEO sunun görevden alındığı iddiası
VW CEO’sunun görevden alındığı iddiası

Alman otomobil üreticisi Volkswagen CEO'su Matthias Müller’in görevden alındığı öne sürüldü.
Suriye rejiminden Duma'daki saldırı ile ilgili OPCW'ye davet
Suriye rejiminden Duma'daki saldırı ile ilgili OPCW'ye davet

Duma 'da yaşanan kimyasal saldırı sonrasında Suriye hükümetinden, "Suriye, bazı batı taraflarının saldırgan niyetlerini haklı çıkarmak için yaptıkları iddiaların arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için OPCW ile işbirliği yapmaya istekli." açıklaması yapıldı.
Trump ilk Güney Amerika gezisini iptal etti
Trump ilk Güney Amerika gezisini iptal etti

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın, Suriye'de yaşanan kimyasal saldırı nedeniyle Güney Amerika'ya ilk kez düzenlemeyi planladığı gezisini iptal ettiğini duyurdu
Lavrov Kuzey Koreli mevkidaşı ile buluştu
Lavrov Kuzey Koreli mevkidaşı ile buluştu

Rusya Dışişleri Bakanı Kuzey Koreli mevkidaşı ile Moskova'da biraraya gelerek Kuzey Doğu Asya’nın nükleerden arındırılması konusunda görüştü
İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinlilerden 105'inin durumu ağır
İsrail askerlerinin yaraladığı Filistinlilerden 105'inin durumu ağır

İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan 3 bin 78 Filistinliden 105'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Lübnan izinsiz hava sahası için İsrail'i şikayet edecek
Lübnan izinsiz hava sahası için İsrail'i şikayet edecek

Lübnan, Suriye'de Humus kırsalına saldırmak için hava sahasını kullandığı gerekçesiyle İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet edeceğini duyurdu
S Arabistan'dan Selva Sınır Kapısı için 'tahliye talimatı' iddiası
S. Arabistan'dan Selva Sınır Kapısı için 'tahliye talimatı' iddiası

Riyad yönetiminin, proje kapsamında ilk olarak Katar'a açılan tek gümrük noktası Selva Sınır Kapısı'ndaki sivil birimlerin tahliye edilmesi ve kontrolün tamamen Suudi Arabistan sınır muhafızlarına bırakılması talimatı verdiği iddia edildi
Rusya BMGK ye 'Duma için tasarı sunacak
Rusya, BMGK’ye 'Duma’ için tasarı sunacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uzmanlarının Doğu Guta’daki Duma ilçesinde şeffaf ve adil bir inceleme yapması için tasarı sunacaklarını bildirdi.

Haberler

Trump ile May Suriye konusunda anlaştı
Trump ile May Suriye konusunda anlaştı

BMGK, kimyasal silah kullanımı için toplandı
BMGK kimyasal silah kullanımı için toplandı

Trump-İbadi görüşmesinde gündem Doğu Guta
Trump-İbadi görüşmesinde gündem Doğu Guta

Doğu Gutalı babalar çocukları için ağıt yakıyor
Doğu Gutalı babalar çocukları için ağıt yakıyor

AB'den Doğu Guta tepkisi
AB'den Doğu Guta tepkisi

Guterres kimyasal silah konusunda endişeli
Guterres kimyasal silah konusunda endişeli

Fransa Doğu Guta için acil toplantı istedi
Fransa Doğu Guta için acil toplantı istedi

İİT'den Duma'daki kimyasal saldırıya kınama
İİT'den Duma'daki kimyasal saldırıya kınama






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 