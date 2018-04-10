Katliama sessiz kalmayan Yahudi çiftin videosuna büyük ilgi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Israel National News adlı haber sitesinde yayımlanan videoda iki sol görüşlü Yahudi'nin, Gazze sınırındaki İsrail askerlerini, Filistinlilere uyguladıkları şiddetten dolayı sert şekilde eleştirdiği görülüyor.
Videonun başında yaşlı bir Yahudi'nin, İsrailli kadın askeri göstererek, "Kadın zalimlerimiz de var." dediği duyuluyor. Videoyu çeken kişi ise İsrailli kadın askere, "Sivilleri katlettiğin için utanmıyor musun?" diye soruyor.
İsrailli kadın asker videoyu çeken kadın Yahudi'den kamerayı kapatmasını istiyor ancak görüntüyü alan kişi "Hayır sen teröristsin ve senin görüntünü alacağım. Yaptığın şeyden gurur duyuyor musun, terör ordusunda görev yaptığın için gurur duyuyor musun?" ifadelerini kullanıyor.
Aldığı sert cevabın ardından İsrailli kadın asker bölgeden uzaklaşıyor.
Videoyu çeken kadın ve yanındaki adamın yanına gelen İsrail askerleri, bölgenin askeri alan olduğunu gösteren haritaları veriyor ve çiftten oradan ayrılmalarını istiyor.
Çift, kendilerinin de Yahudi olduklarını vurgulayarak, "Biz Filistinli değiliz. Bizim de mi burada bulunmamız yasak?" diye soruyor.
Bu sırada videoyu çeken kişi yanına yaklaşan İsrailli kadın askere, "Sivilleri öldürdükten sonra evine gidince annen baban mutlu oluyorlar mı? 21 masum insanı katlettiniz." diyerek tepki gösteriyor.
Bölgede bulunan İsrailli erkek askerin "Neden böyle söylüyorsun?" diye sorması üzerine videoyu çeken kadın, "Çünkü siz teröristsiniz. Eğitim sistemi sizlere 18 yaşından itibaren terör ordusu olmayı ve Gazze'de masum sivilleri öldürmeyi öğretti." şeklinde cevap veriyor.
Geçen hafta çekildiği belirtilen videoda Gazze sınırından dumanlar yükseldiği görülüyor.
Gazze sınırında, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenlenen barışçıl gösterilerde 32 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'de kimyasal silah kullanılması konusunun ele alındığı bildirildi.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransa Ulusal Meclisi'nde milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, Suriye'de uluslararası hukukun ayaklar altına alındığını söyledi.
İsrail askerlerinin işgal altındaki Gazze sınırında yaptığı katliama tepki gösteren ve Filistinlilere uyguladıkları şiddeti sert şekilde eleşiren iki Yahudi'nin videosu sosyal medyada büyük ilgi görüyor.
ABD Donanmasının "USS Harry Truman Uçak Gemisi" ve beraberindeki 7 savaş gemisini Akdeniz’e sevk ettiği bildirildi.
Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için yeni bir Birleşmiş Milletler (BM) mekanizması kurulmasını talep eden karar tasarısının bugün oylanması bekleniyor.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Bossert'in görevinden ayrıldığını açıkladı
Meksika'nın yüzyıllardır direnişiyle bilinen halkı Zapatalar'ın içinde açan İslam nuru giderek büyüyor. 1994 yılında topluca İslam'a geçen Zapatalar'dan bir grubun üyeleri her geçen gün artıyor
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Mahecic, Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya halen erişim izni sağlamadığını belirtti
Alman otomobil üreticisi Volkswagen CEO'su Matthias Müller’in görevden alındığı öne sürüldü.
Duma 'da yaşanan kimyasal saldırı sonrasında Suriye hükümetinden, "Suriye, bazı batı taraflarının saldırgan niyetlerini haklı çıkarmak için yaptıkları iddiaların arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için OPCW ile işbirliği yapmaya istekli." açıklaması yapıldı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın, Suriye'de yaşanan kimyasal saldırı nedeniyle Güney Amerika'ya ilk kez düzenlemeyi planladığı gezisini iptal ettiğini duyurdu
Rusya Dışişleri Bakanı Kuzey Koreli mevkidaşı ile Moskova'da biraraya gelerek Kuzey Doğu Asya’nın nükleerden arındırılması konusunda görüştü
İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan 3 bin 78 Filistinliden 105'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Lübnan, Suriye'de Humus kırsalına saldırmak için hava sahasını kullandığı gerekçesiyle İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet edeceğini duyurdu
Riyad yönetiminin, proje kapsamında ilk olarak Katar'a açılan tek gümrük noktası Selva Sınır Kapısı'ndaki sivil birimlerin tahliye edilmesi ve kontrolün tamamen Suudi Arabistan sınır muhafızlarına bırakılması talimatı verdiği iddia edildi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü uzmanlarının Doğu Guta’daki Duma ilçesinde şeffaf ve adil bir inceleme yapması için tasarı sunacaklarını bildirdi.