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Filistin
20:08, 10 Nisan 2018 Salı

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Katliama sessiz kalmayan Yahudi çiftin videosuna büyük ilgi
Katliama sessiz kalmayan Yahudi çiftin videosuna büyük ilgi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Gazze sınırında yaptığı katliama tepki gösteren ve Filistinlilere uyguladıkları şiddeti sert şekilde eleşiren iki Yahudi'nin videosu sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Israel National News adlı haber sitesinde yayımlanan videoda iki sol görüşlü Yahudi'nin, Gazze sınırındaki İsrail askerlerini, Filistinlilere uyguladıkları şiddetten dolayı sert şekilde eleştirdiği görülüyor.

Videonun başında yaşlı bir Yahudi'nin, İsrailli kadın askeri göstererek, "Kadın zalimlerimiz de var." dediği duyuluyor. Videoyu çeken kişi ise İsrailli kadın askere, "Sivilleri katlettiğin için utanmıyor musun?" diye soruyor.

İsrailli kadın asker videoyu çeken kadın Yahudi'den kamerayı kapatmasını istiyor ancak görüntüyü alan kişi "Hayır sen teröristsin ve senin görüntünü alacağım. Yaptığın şeyden gurur duyuyor musun, terör ordusunda görev yaptığın için gurur duyuyor musun?" ifadelerini kullanıyor.

Aldığı sert cevabın ardından İsrailli kadın asker bölgeden uzaklaşıyor.

Videoyu çeken kadın ve yanındaki adamın yanına gelen İsrail askerleri, bölgenin askeri alan olduğunu gösteren haritaları veriyor ve çiftten oradan ayrılmalarını istiyor.

Çift, kendilerinin de Yahudi olduklarını vurgulayarak, "Biz Filistinli değiliz. Bizim de mi burada bulunmamız yasak?" diye soruyor.

Bu sırada videoyu çeken kişi yanına yaklaşan İsrailli kadın askere, "Sivilleri öldürdükten sonra evine gidince annen baban mutlu oluyorlar mı? 21 masum insanı katlettiniz." diyerek tepki gösteriyor.

Bölgede bulunan İsrailli erkek askerin "Neden böyle söylüyorsun?" diye sorması üzerine videoyu çeken kadın, "Çünkü siz teröristsiniz. Eğitim sistemi sizlere 18 yaşından itibaren terör ordusu olmayı ve Gazze'de masum sivilleri öldürmeyi öğretti." şeklinde cevap veriyor.

Geçen hafta çekildiği belirtilen videoda Gazze sınırından dumanlar yükseldiği görülüyor.

Gazze sınırında, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında düzenlenen barışçıl gösterilerde 32 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.



İlgili Konular İsrail ısrael national Yahudi filistin Gazze
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