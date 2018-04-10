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ExxonMobil ile Katar arasında doğalgaz ortaklığı
ExxonMobil ile Katar arasında doğalgaz ortaklığı

ABD'nin en büyük enerji şirketi ExxonMobil ile Katar arasında doğalgaz alanında ortaklık için görüşmeler yapıldığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Katar'ın milli petrol şirketi Qatar Petroleum'un ExxonMobil'in ABD'deki doğalgaz kaynaklarına yatırım yapabileceği belirtildi.

The Wall Street Journal'ın haberinde, Katar'ın milli petrol şirketi Qatar Petroleum'un ExxonMobil'in ABD'nin Batı Teksas bölgesinden Kuzey Dakota'ya kadar uzanan doğalgaz kaynaklarına yatırım yapabileceği belirtildi.

Görüşmeler kapsamında, Qatar Petroleum'un ExxonMobil'in alt kuruluşu olan XTO Energy'le gelecekte kuyulara yatırım yapmak için görüştüğü bilgisine yer verilen haberde, söz konusu iki şirketin ortak bir girişimde de bulunabileceği kaydedildi.

Haberde, Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Katar üzerindeki ekonomik ablukasının ardından Katar'ın Ortadoğu dışındaki yatırımlarını artırma çabası içinde olduğuna dikkati çekildi. ExxonMobil'in Katar'daki yatırımlarının da karlı olduğu vurgulandı.

Ayrıca haberde, ExxonMobil'in Doğu Teksas bölgesinde inşa ettiği doğalgaz ihraç projesi için Katar'ın 10 milyar dolarlık finansal desteğine ihtiyacı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Teksas eyaletinin Körfez bölgesindeki Golden Pass adlı sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalat tesisi 2009 yılında yüzde 70 Qatar Petroleum ve yüzde 30 ExxonMobil ortaklığıyla inşa edilmişti.

Tesisten LNG ihracatı için ise gerekli izin Nisan 2017'de ABD Enerji Bakanlığı tarafından verilmişti.

Katar, dünyanın en büyük LNG ihracatçısı ülkesi konumunda bulunuyor.



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