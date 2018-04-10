Akar'dan Ege ve Doğu Akdeniz hakkında açıklama

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Orgeneral Akar, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, icra edilen tüm faaliyetler, hem askeri hem insani değerler anlamında diğer dünya ülkelerine örnek olacak bir şekilde, BM kararları doğrultusunda, kullanılan silah ve mühimmat dahil uluslararası hukuka ve terörle mücadele esaslarına uygun, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak sürdürülüyor." dedi.
"SİVİLLER, TARİHİ ESERLER, KÜLTÜREL YAPILAR TSK İÇİN DOKUNULMAZDIR"
Akar, TSK'nın faaliyetlerine ilişkin, "Sivil/masum kişiler ile çevre, tarihi eserler ve kültürel yapılar, Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır. Bölgede yaşayan sivillerin can ve mal emniyetinin sağlanması için gereken her türlü tedbir alınmaktadır. Bundan sonra da huzur ve güven ortamının korunması konusunda asla taviz verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Ege ve Doğu Akdeniz'de bir oldubittiye de asla izin verilmeyecek. Bunun için gerekli her türlü tedbir kararlılıkla alınmaktadır." dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile seçim ittifakına ilişkin, " İlkeler bazında bir ittifak var. İnşallah o fiilen ne zaman olur, nasıl olur, bir şey olur mu, o seçim atmosferine girildikten sonra." ifadesini kullandı.
Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümü nedeniyle TBMM Koruma Daire Başkanını ziyaret eden TBMM İdare Amiri Salim Uslu, "Bugün devletimizin, milletimizin bekası için, aynı zamanda devletimizin yücelmesi için en fedakarca çalışan kurumların başında şüphesiz polis teşkilatı gelmektedir" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Afrin açıklamasına ilişkin, "Afrin'i kime geri vereceğimizi çok iyi biliyoruz. Yeri geldiği zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanı bize aittir." ifadesini kullandı.
MHP lideri Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Koro halinde 'OHAL kalksın' diyenler, kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan şuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Normal şartlarda değiliz ki OHAL'i kaldıralım. Tehdit geçmedi ki OHAL'e son verelim..." ifadesini kullandı.
MİT, FETÖ'nün orta Afrika ülkesi Gabon'daki yapılanmasını çökerten bir operasyonla Osman Özpınar, İbrahim Akbaş ve Adnan Demirönal isimli 3 elebaşını Türkiye'ye getirdi
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Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı Fidan ve TETAŞ Genel Müdür Yardımcısı Alak ile 6 il müftüsü görevlerinden alındı
İstanbul genelinde etkili olan sis nedeniyle tüm vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Suriye, artık hesap yapılacak bir konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu örgütle mücadelesini sürdürecektir." dedi.
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