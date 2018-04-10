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Trump, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü
Trump, Katar Emiri Şeyh Temim ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Beşşar Esed'i kastederek, "Bir savaş suçlusunu tolere edemeyiz." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Başkanı Trump ile Katar Emiri Şeyh Temim arasında Beyaz Saray'da yapılan görüşmede ağırlıklı olarak 'Suriye'deki son durum' ile 'terörizmin finansmanının durdurulması' konuları ele alındı.

Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump ile Şeyh Temim, ikili görüşmeler öncesinde gündemdeki konulara ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Katar Emiri için "arkadaşım" ifadesini kullanan Trump, "Ortadoğu'nun bu bölgesinde birlik için çalışıyoruz ve çok önemli gelişmeler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Katar'ın ABD'den çok sayıda yeni silah almaya karar verdiğini vurgulayan Trump, iki ülkenin birçok alanda "beraber ve çok iyi çalıştığını" dile getirdi.

"TERÖRÜN FİNANSMANI" KONUSUNA VURGU

Terörün finansmanı konusundaki gelişmelere de değinen Trump, "İlgili olduğumuz birçok ülkede terörizmin finansmanının sona erdiğinden emin oluyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve bazı diğer ülkeler terörün finansmanını sona erdiriyor." dedi.

Daha sonra söz alan Katar Emiri Şeyh Temim ise "Şunu açıkça dile getirmek isterim Bay Başkan, biz terörizmi finanse eden kişileri tolere etmedik ve etmeyeceğiz. Bölgede terörizmin finansmanının durdurulması konusunda ABD ile birlikte çalışıyoruz." diye konuştu.

"BİR SAVAŞ SUÇLUSUNU TOLARE EDEMEYİZ"

Şeyh Temim, özellikle Suriye'deki kimyasal silah saldırısından sonraki gelişmelere de dikkati çekerek, "Bugün elbette Suriye halkının çektiği acıları da konuşacağız. Ben ve Başkan Trump, bu meselenin hemen sona ermesi gerektiğini görüyoruz. Bir savaş suçlusunu ve kendi halkından yarım milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan birini tolere edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Şeyh Temim ayrıca ABD ile Katar arasında 125 milyar dolar seviyesinde ekonomik ortaklık bulunduğuna işaret ederek, bunun iki katına çıkarılması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Hem terörün hem de terörizmin finansmanının sona erdirilmesi konusunda ABD ile yakın iş birliği içinde çalıştıklarını vurgulayan Katar Emiri, ülkesindeki El Udeyd Üssü'nün bölgede terörle mücadelede konusundaki en önemli noktalardan biri olduğunu söyledi.

Katar Emiri ayrıca Katar krizi ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler arasındaki sorunların çözümü noktasında Trump'a teşekkür ettiğini dile getirdi.

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Duma'da kimyasal silah saldırısı düzenlemesinin ardından yoğun temaslarda bulunan Trump, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün de İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüşmüştü.

Trump ayrıca Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile de 20 Mart'ta görüşmüş, söz konusu görüşme Ortadoğu'daki birçok konunun ele alındığı kritik bir temas olarak değerlendirilmişti.



İlgili Konular ABD Donald Trump Beyaz Saray Katar Şeyh Temim
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