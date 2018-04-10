22:13, 10 Nisan 2018 Salı

Trump'ın ardından Mattis de seyahat kararını değiştirdi





ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinin ardından Savunma Bakanı Jim Mattis de hafta sonu Kaliforniya ve Nevada eyaletlerine yapacağı seyahatlerini ertelediği bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Binbaşı Sheryl Klinkel, Bakan Mattis’in cuma günü Nevada eyaletine, hafta sonunda da Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentine yapması öngörülen ziyaretleri ertelediğini söyledi. Sözcü Klinkel, Mattis’in diğer yandan perşembe günü New York’ta Deniz Piyadeleri Kolluk Kuvvetleri Vakfının düzenleyeceği akşam yemeğine katılacağını belirtti. "BU KONUDA SPEKÜLASYON YAPMAYACAĞIM" Binbaşı Klinkel, seyahatin ABD’nin Suriye’ye muhtemel müdahalesi dolayısıyla iptal edilip edilmediği sorusuna ise “Bu konuda spekülasyon yapmayacağım.” ifadesini kullandı. Mattis’in seyahatlerini erteleme kararının Trump’ın Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinden hemen sonra gelmesi dikkati çekti. Beyaz Saray, Trump'ın önceden planlanmış Latin Amerika ziyaretine gitmeyip, Suriye ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalacağını açıklamıştı.

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