Trump'ın ardından Mattis de seyahat kararını değiştirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Binbaşı Sheryl Klinkel, Bakan Mattis’in cuma günü Nevada eyaletine, hafta sonunda da Kaliforniya eyaletinin San Francisco kentine yapması öngörülen ziyaretleri ertelediğini söyledi.
Sözcü Klinkel, Mattis’in diğer yandan perşembe günü New York’ta Deniz Piyadeleri Kolluk Kuvvetleri Vakfının düzenleyeceği akşam yemeğine katılacağını belirtti.
"BU KONUDA SPEKÜLASYON YAPMAYACAĞIM"
Binbaşı Klinkel, seyahatin ABD’nin Suriye’ye muhtemel müdahalesi dolayısıyla iptal edilip edilmediği sorusuna ise “Bu konuda spekülasyon yapmayacağım.” ifadesini kullandı.
Mattis’in seyahatlerini erteleme kararının Trump’ın Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinden hemen sonra gelmesi dikkati çekti.
Beyaz Saray, Trump'ın önceden planlanmış Latin Amerika ziyaretine gitmeyip, Suriye ile ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalacağını açıklamıştı.
Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturması ve sorumluların belirlenmesi için BM mekanizması kurulmasını talep eden tasarıyı veto etti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinin ardından Savunma Bakanı Jim Mattis de hafta sonu Kaliforniya ve Nevada eyaletlerine yapacağı seyahatlerini ertelediği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Beşşar Esed'i kastederek, "Bir savaş suçlusunu tolere edemeyiz." dedi.
Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkedeki bütün siyasi tutukluları serbest bırakma kararı verdi.
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'de kimyasal silah kullanılması konusunun ele alındığı bildirildi.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe, Fransa Ulusal Meclisi'nde milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, Suriye'de uluslararası hukukun ayaklar altına alındığını söyledi.
ABD Donanmasının "USS Harry Truman Uçak Gemisi" ve beraberindeki 7 savaş gemisini Akdeniz’e sevk ettiği bildirildi.
Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için yeni bir Birleşmiş Milletler (BM) mekanizması kurulmasını talep eden karar tasarısının bugün oylanması bekleniyor.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın İç Güvenlik Danışmanı Bossert'in görevinden ayrıldığını açıkladı
Meksika'nın yüzyıllardır direnişiyle bilinen halkı Zapatalar'ın içinde açan İslam nuru giderek büyüyor. 1994 yılında topluca İslam'a geçen Zapatalar'dan bir grubun üyeleri her geçen gün artıyor
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Mahecic, Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya halen erişim izni sağlamadığını belirtti
Alman otomobil üreticisi Volkswagen CEO'su Matthias Müller’in görevden alındığı öne sürüldü.
Duma 'da yaşanan kimyasal saldırı sonrasında Suriye hükümetinden, "Suriye, bazı batı taraflarının saldırgan niyetlerini haklı çıkarmak için yaptıkları iddiaların arkasındaki gerçeği ortaya çıkarmak için OPCW ile işbirliği yapmaya istekli." açıklaması yapıldı.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın, Suriye'de yaşanan kimyasal saldırı nedeniyle Güney Amerika'ya ilk kez düzenlemeyi planladığı gezisini iptal ettiğini duyurdu
Rusya Dışişleri Bakanı Kuzey Koreli mevkidaşı ile Moskova'da biraraya gelerek Kuzey Doğu Asya’nın nükleerden arındırılması konusunda görüştü
İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan 3 bin 78 Filistinliden 105'inin durumunun ağır olduğu bildirildi.