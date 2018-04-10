Rusya kimyasal silah tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'nin Suriye'de rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ilÃ§esinde kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z ve ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine (BMGK) sunduÄŸu tasarÄ± Rusya'nÄ±n engeline takÄ±ldÄ±.
15 Ã¼yeli BMGK'de veto yetkisi bulunan Rusya ve konseyin geÃ§ici Ã¼yelerinden Bolivya tasarÄ±ya karÅŸÄ± Ã§Ä±karken, veto yetkisi bulunan Ã‡in Ã§ekimser kaldÄ±.
BMGK'de bir tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesi iÃ§in 15 Ã¼yeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi Ã¼yeler ABD, Rusya, Ã‡in, Ä°ngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmamasÄ± gerekiyor.
Rusya, iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana 12. kez Suriye karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmiÅŸ oldu.
ABD'nin tasarÄ±sÄ± BM mekanizmasÄ±ndan Suriye'de hem kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± soruÅŸturma hem de sorumlularÄ±n belirlemesini talep ediyordu.
Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, oylama Ã¶ncesi konseyde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ABD'nin talep ettiÄŸi mekanizmanÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olmayacaÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, bu tasarÄ±yÄ± ''anarÅŸi ve manipÃ¼lasyon'' olarak nitelendirdi.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Rusya'nÄ±n rakip tasarÄ±sÄ±nÄ±n Rusya'ya kurulacak mekanizmada soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼tecek yetkilileri belirleme hakkÄ± verdiÄŸini sÃ¶yledi.
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi (ICRC), BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ kapsamÄ±nda, Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalelerine maruz kalanlarÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸan Filistin KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki performansÄ±ndan Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Suriye ile ilgili kararlarÄ±nÄ± gelecek gÃ¼nlerde aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Macron, askeri mÃ¼dahale ihtimalinin rejim destekÃ§ilerine karÅŸÄ± deÄŸil kimyasal silah kapasitesine karÅŸÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Suriye'de rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ilÃ§esinde kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Ã§ok aÃ§Ä±k" olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Rusya'nÄ±n Suriye'de kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± soruÅŸturmasÄ± talep ettiÄŸi tasarÄ±, gerekli olan 9 Ã¼lkenin desteÄŸini alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kabul edilmedi.
ABD'nin New Jersey eyaletinde dÃ¼n meydana gelen ve bir TÃ¼rk restoranÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu binada Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n, aynÄ± binanÄ±n en alt katÄ±ndaki depo bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde baÅŸlayÄ±p tÃ¼m binayÄ± kullanÄ±lamaz hale getirdiÄŸi bildirildi.
Myanmar'da, 10 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden sorumlu tutulan 7 ordu mensubuna 10 yÄ±l hapis cezasÄ± verildiÄŸi bildirildi.
BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Heyeti KadÄ±n Komitesi tarafÄ±ndan "DÃ¶nÃ¼yoruz ey Ã¼lkem" sloganÄ±yla dÃ¼zenlenen faaliyete her yaÅŸtan Ã§ok sayÄ±da kadÄ±n katÄ±ldÄ± ve Gazze semalarÄ±na balon bÄ±raktÄ±.
Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ± soruÅŸturmasÄ± ve sorumlularÄ±n belirlenmesi iÃ§in BM mekanizmasÄ± kurulmasÄ±nÄ± talep eden tasarÄ±yÄ± veto etti.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinin ardÄ±ndan Savunma BakanÄ± Jim Mattis de hafta sonu Kaliforniya ve Nevada eyaletlerine yapacaÄŸÄ± seyahatlerini ertelediÄŸi bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸen Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamad Al Sani, BeÅŸÅŸar Esed'i kastederek, "Bir savaÅŸ suÃ§lusunu tolere edemeyiz." dedi.
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir, Ã¼lkedeki bÃ¼tÃ¼n siyasi tutuklularÄ± serbest bÄ±rakma kararÄ± verdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ± konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, Fransa Ulusal Meclisi'nde milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlarken, Suriye'de uluslararasÄ± hukukun ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD DonanmasÄ±nÄ±n "USS Harry Truman UÃ§ak Gemisi" ve beraberindeki 7 savaÅŸ gemisini Akdenizâ€™e sevk ettiÄŸi bildirildi.
Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ± iÃ§in yeni bir BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) mekanizmasÄ± kurulmasÄ±nÄ± talep eden karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n bugÃ¼n oylanmasÄ± bekleniyor.
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ä°Ã§ GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Bossert'in gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±