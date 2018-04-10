22:45, 10 Nisan 2018 SalÄ±

Rusya kimyasal silah tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin Suriye'de rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ilÃ§esinde kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin baÄŸÄ±msÄ±z ve ÅŸeffaf bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi iÃ§in BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyine (BMGK) sunduÄŸu tasarÄ± Rusya'nÄ±n engeline takÄ±ldÄ±.

15 Ã¼yeli BMGK'de veto yetkisi bulunan Rusya ve konseyin geÃ§ici Ã¼yelerinden Bolivya tasarÄ±ya karÅŸÄ± Ã§Ä±karken, veto yetkisi bulunan Ã‡in Ã§ekimser kaldÄ±.

BMGK'de bir tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesi iÃ§in 15 Ã¼yeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi Ã¼yeler ABD, Rusya, Ã‡in, Ä°ngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmamasÄ± gerekiyor.

Rusya, iÃ§ savaÅŸÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana 12. kez Suriye karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto etmiÅŸ oldu.

ABD'nin tasarÄ±sÄ± BM mekanizmasÄ±ndan Suriye'de hem kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ± soruÅŸturma hem de sorumlularÄ±n belirlemesini talep ediyordu.

Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, oylama Ã¶ncesi konseyde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, ABD'nin talep ettiÄŸi mekanizmanÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olmayacaÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, bu tasarÄ±yÄ± ''anarÅŸi ve manipÃ¼lasyon'' olarak nitelendirdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise Rusya'nÄ±n rakip tasarÄ±sÄ±nÄ±n Rusya'ya kurulacak mekanizmada soruÅŸturmayÄ± yÃ¼rÃ¼tecek yetkilileri belirleme hakkÄ± verdiÄŸini sÃ¶yledi.