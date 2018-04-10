23:03, 10 Nisan 2018 SalÄ±

Gazzeli kadÄ±nlar Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k iÃ§in gÃ¶kyÃ¼zÃ¼ne balon bÄ±raktÄ±





BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Heyeti KadÄ±n Komitesi tarafÄ±ndan "DÃ¶nÃ¼yoruz ey Ã¼lkem" sloganÄ±yla dÃ¼zenlenen faaliyete her yaÅŸtan Ã§ok sayÄ±da kadÄ±n katÄ±ldÄ± ve Gazze semalarÄ±na balon bÄ±raktÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Heyeti KadÄ±n Komitesi tarafÄ±ndan "DÃ¶nÃ¼yoruz ey Ã¼lkem" sloganÄ±yla dÃ¼zenlenen faaliyete her yaÅŸtan Ã§ok sayÄ±da kadÄ±n katÄ±ldÄ±. Â Komite sorumlusu Ä°ktimal Hamad, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ ve Ä°srail ablukasÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ±na destek iÃ§in Gazze semalarÄ±na balon bÄ±raktÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'nÃ¼n devam edeceÄŸini vurgulayan Hamad, bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n ulusal birliÄŸin saÄŸlanmasÄ± adÄ±na bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi. Â BÃœYÃœK DÃ–NÃœÅž YÃœRÃœYÃœÅžÃœ Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda geÃ§en hafta cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor. Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor. 30 Mart'tan bu yana devam eden gÃ¶sterilerde Ä°srail keskin niÅŸancÄ±larÄ±nÄ±n ateÅŸ aÃ§masÄ± sonucu 32 Filistinli ÅŸehit oldu, birÃ§oÄŸu gerÃ§ek mermiyle vurulan 2 bin 850 Filistinli yaralandÄ±. Filistinliler "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda baÅŸlattÄ±klarÄ± barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerine mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±na kadar devam etmeyi planlÄ±yor.

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