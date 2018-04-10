23:10, 10 Nisan 2018 SalÄ±

10 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä± Ã¶ldÃ¼ren askerlere hapis

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ArakanlÄ± 10 MÃ¼slÃ¼man'Ä± Ã¶ldÃ¼ren 7 ordu mensubuna 10 yÄ±l hapis ile cezalandÄ±rÄ±ldÄ±.

Ordudan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 10 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmak ile suÃ§a ortaklÄ±ktan 3 asker ile 4 personele 10 yÄ±l hapis cezasÄ± verildiÄŸi ve bu kiÅŸilerin ordudan sÄ±nÄ±rsÄ±z uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 21 askeri personel, 3 polis memuru, 13 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi, 6 memur ve 6 kÃ¶ylÃ¼nÃ¼n sorgulandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hapis cezasÄ± alan askerlerin suÃ§larÄ±nÄ± itiraf ettikleri belirtildi.

Myanmar ordusu, geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda Arakan bÃ¶lgesinde terÃ¶rist olduklarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 10 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili bu yÄ±l ocak ayÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletlere (BM) gÃ¶re, 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalarak BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.

ArakanlÄ±larÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma, yerinden edilenlerin durumlarÄ±nÄ± belgelendirmeleri mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uygulamada iÅŸlevsiz kalÄ±yor.

BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.