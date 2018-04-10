10 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä± Ã¶ldÃ¼ren askerlere hapis

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ArakanlÄ± 10 MÃ¼slÃ¼man'Ä± Ã¶ldÃ¼ren 7 ordu mensubuna 10 yÄ±l hapis ile cezalandÄ±rÄ±ldÄ±.
Ordudan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 10 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olmak ile suÃ§a ortaklÄ±ktan 3 asker ile 4 personele 10 yÄ±l hapis cezasÄ± verildiÄŸi ve bu kiÅŸilerin ordudan sÄ±nÄ±rsÄ±z uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
SoruÅŸturma kapsamÄ±nda 21 askeri personel, 3 polis memuru, 13 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi, 6 memur ve 6 kÃ¶ylÃ¼nÃ¼n sorgulandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hapis cezasÄ± alan askerlerin suÃ§larÄ±nÄ± itiraf ettikleri belirtildi.
Myanmar ordusu, geÃ§en yÄ±l eylÃ¼l ayÄ±nda Arakan bÃ¶lgesinde terÃ¶rist olduklarÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 10 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili bu yÄ±l ocak ayÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
BirleÅŸmiÅŸ Milletlere (BM) gÃ¶re, 25 AÄŸustos 2017'den sonra Arakan'dan kaÃ§mak zorunda kalarak BangladeÅŸ'e sÄ±ÄŸÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 700 bini aÅŸtÄ±. UluslararasÄ± insan haklarÄ± kuruluÅŸlarÄ±, yayÄ±nladÄ±klarÄ± uydu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle yÃ¼zlerce kÃ¶yÃ¼n yok edildiÄŸini kanÄ±tladÄ±.
ArakanlÄ±larÄ±n topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ iÃ§in Myanmar ve BangladeÅŸ hÃ¼kÃ¼metleri arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma, yerinden edilenlerin durumlarÄ±nÄ± belgelendirmeleri mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in uygulamada iÅŸlevsiz kalÄ±yor.
BM ve uluslararasÄ± insan haklarÄ± Ã¶rgÃ¼tleri, ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼manlara yÃ¶nelik ÅŸiddeti "etnik temizlik" ya da "soykÄ±rÄ±m" olarak adlandÄ±rÄ±yor.
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi (ICRC), BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ kapsamÄ±nda, Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalelerine maruz kalanlarÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸan Filistin KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki performansÄ±ndan Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Suriye ile ilgili kararlarÄ±nÄ± gelecek gÃ¼nlerde aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Macron, askeri mÃ¼dahale ihtimalinin rejim destekÃ§ilerine karÅŸÄ± deÄŸil kimyasal silah kapasitesine karÅŸÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Suriye'de rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ilÃ§esinde kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Ã§ok aÃ§Ä±k" olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Rusya'nÄ±n Suriye'de kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± soruÅŸturmasÄ± talep ettiÄŸi tasarÄ±, gerekli olan 9 Ã¼lkenin desteÄŸini alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kabul edilmedi.
ABD'nin New Jersey eyaletinde dÃ¼n meydana gelen ve bir TÃ¼rk restoranÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu binada Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n, aynÄ± binanÄ±n en alt katÄ±ndaki depo bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde baÅŸlayÄ±p tÃ¼m binayÄ± kullanÄ±lamaz hale getirdiÄŸi bildirildi.
Myanmar'da, 10 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden sorumlu tutulan 7 ordu mensubuna 10 yÄ±l hapis cezasÄ± verildiÄŸi bildirildi.
BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Heyeti KadÄ±n Komitesi tarafÄ±ndan "DÃ¶nÃ¼yoruz ey Ã¼lkem" sloganÄ±yla dÃ¼zenlenen faaliyete her yaÅŸtan Ã§ok sayÄ±da kadÄ±n katÄ±ldÄ± ve Gazze semalarÄ±na balon bÄ±raktÄ±.
Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ± soruÅŸturmasÄ± ve sorumlularÄ±n belirlenmesi iÃ§in BM mekanizmasÄ± kurulmasÄ±nÄ± talep eden tasarÄ±yÄ± veto etti.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinin ardÄ±ndan Savunma BakanÄ± Jim Mattis de hafta sonu Kaliforniya ve Nevada eyaletlerine yapacaÄŸÄ± seyahatlerini ertelediÄŸi bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸen Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamad Al Sani, BeÅŸÅŸar Esed'i kastederek, "Bir savaÅŸ suÃ§lusunu tolere edemeyiz." dedi.
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir, Ã¼lkedeki bÃ¼tÃ¼n siyasi tutuklularÄ± serbest bÄ±rakma kararÄ± verdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ± konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, Fransa Ulusal Meclisi'nde milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlarken, Suriye'de uluslararasÄ± hukukun ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD DonanmasÄ±nÄ±n "USS Harry Truman UÃ§ak Gemisi" ve beraberindeki 7 savaÅŸ gemisini Akdenizâ€™e sevk ettiÄŸi bildirildi.
Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ± iÃ§in yeni bir BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) mekanizmasÄ± kurulmasÄ±nÄ± talep eden karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n bugÃ¼n oylanmasÄ± bekleniyor.
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ä°Ã§ GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Bossert'in gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±