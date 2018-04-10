ABD'de TÃ¼rk restoranÄ±nÄ±n olduÄŸu binada yangÄ±n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'nin New Jersey eyaletindeki BeyoÄŸlu Restoran'Ä±n da bulunduÄŸu binada dÃ¼n Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n, binanÄ±n en alt katÄ±ndaki depo bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde baÅŸlayÄ±p tÃ¼m binayÄ± sardÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
New Jersey eyaletinin Edgewater bÃ¶lgesindeki BeyoÄŸlu Restoran'Ä±n sahibi Murat Ã–ztÃ¼rkoÄŸlu, konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.
Ã–ztÃ¼rkoÄŸlu, sÃ¶z konusu yangÄ±nÄ±n, 4-5 farklÄ± kiracÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ve kendilerinin de bulunduÄŸu binanÄ±n en alt katÄ±ndaki depo bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde pazartesi gÃ¼nÃ¼ yerel saatle 18.00 sularÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
CAN KAYBI VE AÄžIR YARALI YOK
YangÄ±nÄ±n kendi restoranlarÄ±nÄ±n iÃ§inde baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã–ztÃ¼rkoÄŸlu, "YangÄ±n, bizim restoranÄ±mÄ±zda deÄŸil, binanÄ±n depo bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde baÅŸladÄ± ve Ã§ok kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde tÃ¼m binayÄ± sardÄ±. DolayÄ±sÄ±yla bizim bÃ¶lÃ¼mÃ¼mÃ¼ze de ulaÅŸan yangÄ±n, restoranÄ±mÄ±zÄ± kullanÄ±lamaz hale getirdi. En bÃ¼yÃ¼k tesellimiz herhangi bir can kaybÄ± ve aÄŸÄ±r yaralanmanÄ±n olmamasÄ±dÄ±r." dedi.
BÃ¶lgede gÃ¶rev yapan itfaiye ve polis yetkilileriyle kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Ã–ztÃ¼rkoÄŸlu, yangÄ±nÄ±n sebebinin henÃ¼z tam olarak bulunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yangÄ±nda mahsur kalan diÄŸer dÃ¼kkanlardaki kiÅŸilere hemen yardÄ±m ettiÄŸini belirten restoran sahibi, bu vesileyle birÃ§ok kiÅŸiyi dumandan etkilenmeden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karma fÄ±rsatÄ± bulduklarÄ±nÄ± kaydetti.
BAÅžKONSOLOSUN ZÄ°YARETÄ°
TÃ¼rkiye'nin New York BaÅŸkonsolosu Ertan YalÃ§Ä±n'Ä±n olayÄ±n hemen ardÄ±ndan bÃ¶lgeye gelerek kendilerine geÃ§miÅŸ olsun dileklerini ilettiÄŸini aktaran Ã–ztÃ¼rkoÄŸlu, "Bu zor gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde devletimizi yanÄ±mÄ±zda gÃ¶rmekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k memnuniyet ve onur duyduk." diye konuÅŸtu.
DÃ¼n Ã§Ä±kan ve binanÄ±n ikinci katÄ±ndaki dans okulundan bazÄ± Ã¶ÄŸrencilerin balkondan atlamasÄ± sonucunda hafif yaralanmasÄ±na neden olan yangÄ±n, itfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle gece yarÄ±sÄ± kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi (ICRC), BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ kapsamÄ±nda, Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalelerine maruz kalanlarÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸan Filistin KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki performansÄ±ndan Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Suriye ile ilgili kararlarÄ±nÄ± gelecek gÃ¼nlerde aÃ§Ä±klayacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Macron, askeri mÃ¼dahale ihtimalinin rejim destekÃ§ilerine karÅŸÄ± deÄŸil kimyasal silah kapasitesine karÅŸÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, Suriye'de rejimin kuÅŸatmasÄ± altÄ±ndaki DoÄŸu Guta'nÄ±n Duma ilÃ§esinde kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n "Ã§ok aÃ§Ä±k" olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Rusya'nÄ±n Suriye'de kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± soruÅŸturmasÄ± talep ettiÄŸi tasarÄ±, gerekli olan 9 Ã¼lkenin desteÄŸini alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kabul edilmedi.
ABD'nin New Jersey eyaletinde dÃ¼n meydana gelen ve bir TÃ¼rk restoranÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu binada Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n, aynÄ± binanÄ±n en alt katÄ±ndaki depo bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde baÅŸlayÄ±p tÃ¼m binayÄ± kullanÄ±lamaz hale getirdiÄŸi bildirildi.
Myanmar'da, 10 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinden sorumlu tutulan 7 ordu mensubuna 10 yÄ±l hapis cezasÄ± verildiÄŸi bildirildi.
BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Heyeti KadÄ±n Komitesi tarafÄ±ndan "DÃ¶nÃ¼yoruz ey Ã¼lkem" sloganÄ±yla dÃ¼zenlenen faaliyete her yaÅŸtan Ã§ok sayÄ±da kadÄ±n katÄ±ldÄ± ve Gazze semalarÄ±na balon bÄ±raktÄ±.
Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ± soruÅŸturmasÄ± ve sorumlularÄ±n belirlenmesi iÃ§in BM mekanizmasÄ± kurulmasÄ±nÄ± talep eden tasarÄ±yÄ± veto etti.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n Latin Amerika ziyaretini iptal etmesinin ardÄ±ndan Savunma BakanÄ± Jim Mattis de hafta sonu Kaliforniya ve Nevada eyaletlerine yapacaÄŸÄ± seyahatlerini ertelediÄŸi bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸen Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamad Al Sani, BeÅŸÅŸar Esed'i kastederek, "Bir savaÅŸ suÃ§lusunu tolere edemeyiz." dedi.
Sudan Devlet BaÅŸkanÄ± Ã–mer el-BeÅŸir, Ã¼lkedeki bÃ¼tÃ¼n siyasi tutuklularÄ± serbest bÄ±rakma kararÄ± verdi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ± konusunun ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Fransa BaÅŸbakanÄ± Edouard Philippe, Fransa Ulusal Meclisi'nde milletvekillerinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlarken, Suriye'de uluslararasÄ± hukukun ayaklar altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
ABD DonanmasÄ±nÄ±n "USS Harry Truman UÃ§ak Gemisi" ve beraberindeki 7 savaÅŸ gemisini Akdenizâ€™e sevk ettiÄŸi bildirildi.
Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n soruÅŸturulmasÄ± iÃ§in yeni bir BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) mekanizmasÄ± kurulmasÄ±nÄ± talep eden karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n bugÃ¼n oylanmasÄ± bekleniyor.
Beyaz Saray, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Ä°Ã§ GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Bossert'in gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±