23:24, 10 Nisan 2018 SalÄ±

ABD'de TÃ¼rk restoranÄ±nÄ±n olduÄŸu binada yangÄ±n

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'nin New Jersey eyaletindeki BeyoÄŸlu Restoran'Ä±n da bulunduÄŸu binada dÃ¼n Ã§Ä±kan yangÄ±nÄ±n, binanÄ±n en alt katÄ±ndaki depo bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde baÅŸlayÄ±p tÃ¼m binayÄ± sardÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

New Jersey eyaletinin Edgewater bÃ¶lgesindeki BeyoÄŸlu Restoran'Ä±n sahibi Murat Ã–ztÃ¼rkoÄŸlu, konuyla ilgili aÃ§Ä±klamalar yaptÄ±.

Ã–ztÃ¼rkoÄŸlu, sÃ¶z konusu yangÄ±nÄ±n, 4-5 farklÄ± kiracÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± ve kendilerinin de bulunduÄŸu binanÄ±n en alt katÄ±ndaki depo bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde pazartesi gÃ¼nÃ¼ yerel saatle 18.00 sularÄ±nda Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

CAN KAYBI VE AÄžIR YARALI YOK

YangÄ±nÄ±n kendi restoranlarÄ±nÄ±n iÃ§inde baÅŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ã–ztÃ¼rkoÄŸlu, "YangÄ±n, bizim restoranÄ±mÄ±zda deÄŸil, binanÄ±n depo bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde baÅŸladÄ± ve Ã§ok kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde tÃ¼m binayÄ± sardÄ±. DolayÄ±sÄ±yla bizim bÃ¶lÃ¼mÃ¼mÃ¼ze de ulaÅŸan yangÄ±n, restoranÄ±mÄ±zÄ± kullanÄ±lamaz hale getirdi. En bÃ¼yÃ¼k tesellimiz herhangi bir can kaybÄ± ve aÄŸÄ±r yaralanmanÄ±n olmamasÄ±dÄ±r." dedi.

BÃ¶lgede gÃ¶rev yapan itfaiye ve polis yetkilileriyle kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan Ã–ztÃ¼rkoÄŸlu, yangÄ±nÄ±n sebebinin henÃ¼z tam olarak bulunamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ã‡alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yangÄ±nda mahsur kalan diÄŸer dÃ¼kkanlardaki kiÅŸilere hemen yardÄ±m ettiÄŸini belirten restoran sahibi, bu vesileyle birÃ§ok kiÅŸiyi dumandan etkilenmeden dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karma fÄ±rsatÄ± bulduklarÄ±nÄ± kaydetti.

BAÅžKONSOLOSUN ZÄ°YARETÄ°

TÃ¼rkiye'nin New York BaÅŸkonsolosu Ertan YalÃ§Ä±n'Ä±n olayÄ±n hemen ardÄ±ndan bÃ¶lgeye gelerek kendilerine geÃ§miÅŸ olsun dileklerini ilettiÄŸini aktaran Ã–ztÃ¼rkoÄŸlu, "Bu zor gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde devletimizi yanÄ±mÄ±zda gÃ¶rmekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼k memnuniyet ve onur duyduk." diye konuÅŸtu.

DÃ¼n Ã§Ä±kan ve binanÄ±n ikinci katÄ±ndaki dans okulundan bazÄ± Ã¶ÄŸrencilerin balkondan atlamasÄ± sonucunda hafif yaralanmasÄ±na neden olan yangÄ±n, itfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle gece yarÄ±sÄ± kontrol altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.