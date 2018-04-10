Rusya'nın iki Suriye tasarısı da BMGK'da kabul edilmedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu tasarı, gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.
Rusya, ABD'nin Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanımının soruşturulması ve sorumluların belirlenmesini talep ettiği tasarısını veto ettikten sonra BM Güvenlik Konseyinde karşı bir tasarıyı oylamaya sundu.
Rusya'nın bu tasarısı BMGK'de gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi. Rusya'nın tasarısına sadece 6 ülke destek verirken 7 ülke karşı çıktı, 2 ülke de çekimser kaldı.
Rusya kendi sunduğu karşı tasarıda BM mekanizmasının sadece Suriye'de kimyasal silah saldırısının gerçekleşip gerçekleşmediğini belirleyip BMGK'ye rapor etmesini ve saldırının sorumlularının mekanizma tarafından değil BMGK tarafından belirlenmesini istiyordu.
Bu arada, Rusya'nın ikinci bir tasarısı daha bulunuyor ancak konseyde oylamaya sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor.
Rusya, ikinci tasarıda da Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Duma'da yapacağı kimyasal silah saldırısına ilişkin soruşturmasına BMGK'nin destek vermesini talep ediyor. Ancak KSYÖ, sadece kimyasal silah saldırısını soruşturabiliyor, örgütün sorumlularının kim olduğunu belirleme yetkisi bulunmuyor. Batılı ülkeler ise soruşturmanın yanında saldırının sorumlularının da belirlenmesini talep ediyor.
Rusya, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısına ilişkin soruşturma yürütülmesini talep eden BMGK'ye ilettiği ilk tasarısı kabul edilmeyince, ikinci tasarısını da konseyde oylamaya sundu.
Rusya'nın ikinci tasarısı da BMGK'de gerekli desteği görmedi. 15 üyeli konseyde Rusya'nın tasarısına Çin, Bolivya, Kazakistan ve Etiyopya destek verdi, ABD, İngiltere, Fransa ve Polonya ise karşı çıktı. 6 ülke de çekimser kaldı.
BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 9 ülkenin desteğini alması, bunun yanı sıra daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.
Rusya, ikinci tasarıda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) Duma'da yapacağı kimyasal silah saldırısına ilişkin soruşturmaya BMGK'nin destek vermesini talep ediyordu ancak KSYÖ, sadece kimyasal silah saldırısını soruşturabiliyor, örgütün sorumlularının kimler olduğunu belirleme yetkisi bulunmuyor. Batılı ülkeler ise soruşturmanın yanında saldırının sorumlularının da belirlenmesini ve sorumlu tutulmasını talep ediyor.
ABD'nin tasarısına karşı Rusya'nın sunduğu ancak reddedilen ilk tasarıda ise oluşturulması talep edilen BM mekanizmasının sadece Suriye'de kimyasal silah saldırısının gerçekleşip gerçekleşmediğini ortaya koyup BMGK'ye rapor etmesi ve saldırının sorumlularının mekanizma değil BMGK tarafından belirlenmesi isteniyordu.
Rusya'nın veto ettiği ABD tasarısında, BM mekanizmasından Suriye'de hem kimyasal silah kullanımını soruşturması hem de saldırıların sorumlularını belirlemesi talep ediliyordu.
Öte yandan, İnsan Hakları İzleme Örgütü BM Direktörü Louis Charbonneau, yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'nin Rusya'nın vetosu ile yine kilitlendiğini belirterek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten kimyasal silah saldırısının sorumlularının belirlenmesi için çok acil bir soruşturma ekibi ataması çağrısında bulundu.
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