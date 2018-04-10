23:35, 10 Nisan 2018 SalÄ±

Rusya'nÄ±n Suriye tasarÄ±sÄ± kabul edilmedi





Rusya'nÄ±n Suriye'de kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± soruÅŸturmasÄ± talep ettiÄŸi tasarÄ±, gerekli olan 9 Ã¼lkenin desteÄŸini alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kabul edilmedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Rusya'nÄ±n Suriye'de kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± soruÅŸturmasÄ± talep ettiÄŸi tasarÄ±, gerekli olan 9 Ã¼lkenin desteÄŸini alamadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kabul edilmedi. Â

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