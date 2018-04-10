23:39, 10 Nisan 2018 SalÄ±

ABD'den Suriye aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert, "Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼ sahaya inerek bilgi toplayacak. Sadece ne kullandÄ±ÄŸÄ±na deÄŸil, kim tarafÄ±ndan kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bilmeye ihtiyacÄ±mÄ±z var." dedi.

BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nauert, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Suriye'de yaÅŸanan geliÅŸmeler hakkÄ±nda sorularÄ± cevapladÄ±.

ABD'nin Suriye'de rejime karÅŸÄ± bir askeri operasyon gerÃ§ekleÅŸtirmesi durumunda, Ã¶nce Kimyasal SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (OPCW) raporunu bekleyip beklemeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde bir soru Ã¼zerine Nauert, "Bizim istihbaratÄ±mÄ±z var, OPCW'nin ise bilgisi." ifadesini kullanarak, "(Duma'da) KimyasalÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§ok aÃ§Ä±k." dedi.

"KÄ°M TARAFINDAN KULLANILDIÄžINI DA BÄ°LMELÄ°YÄ°Z"

SÃ¶zcÃ¼ Nauert ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"OPCW sahaya inerek bilgi toplayacak. Bu Ã¶nemli ve yaptÄ±klarÄ± iÅŸ en Ã¼st seviyede, biz onlara gÃ¼veniyoruz. ABD hÃ¼kÃ¼metinin ise konuyu inceleyecek kendi mekanizmalarÄ± var. Bunlar istihbaratla ilgili konular. Biz mÃ¼ttefiklerimizle, partnerlerimizle bilgi alÄ±ÅŸveriÅŸi iÃ§erisindeyiz. OPCW'yu tanÄ±yoruz. Sadece ne kullandÄ±ÄŸÄ±na deÄŸil, kim tarafÄ±ndan kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bilmeye ihtiyacÄ±mÄ±z var."

7 Nisan'da Suriye'de Esed rejiminin, DoÄŸu Guta'da muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki son nokta olan Duma ilÃ§esinde sivil yerleÅŸimlere dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda 78 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.