23:49, 10 Nisan 2018 Salı

Fransa, Suriye kararını gelecek günlerde açıklayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan ile ortaklık kurmak istediklerini ifade eden Macron, iki ülke arasında son 10 yıldır iyi gitmeyen ilişkileri geliştirmek istediğini kaydetti.

Macron, "Tüm terör örgütleriyle aktif bir şekilde mücadele konusunda ortak bir irademiz var” ifadelerini kullanarak, bütün terör örgütlerinin finansmanının kesilmesi gerektiğini, bu bağlamda 25-26 Nisan'da zirve düzenleneceğini aktardı.

ÖNCEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE

Fransa Cumhurbaşkanı, Bin Salman ile Suriye konusunda da ilerleyen haftalarda çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Suriye’de önceliklerinin DEAŞ ve terör örgütlerine karşı mücadele olduğunu bildiren Macron, "Suriye rejiminin Fransa’nın değil Suriye halkının düşmanı olduğunu" söyledi.

Macron, kimyasal silah kullanımının Fransa’nın kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayarak, geçen hafta Duma'da kullanılan kimyasal silahın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2401 sayılı kararına aykırı olduğunu ifade etti. Macron, kimyasal silah kullanımı kontrolünü sıklaştıracaklarını, ABD ile bu konuda görüştüklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı, Birleşmiş Milletlerin himayesinde insani tahliyelerin yapılmasının ve yardımların ulaştırılmasının kısa vadede en önemli konu olduğunu söyleyerek, "Tüm müttefiklerimizle, özellikle ABD ve İngiltere ile teknik ve stratejik bilgi alışverişi devam ettireceğiz ve (Suriye konusunda) gelecek günlerde kararımızı açıklayacağız.” dedi.

Macron, alacakları kararların Suriye rejiminin destekçilerini hedef almayacağını ve rejimin sahip olduğu kimyasal silah kapasitesini kapsayacağını kaydetti.

Macron, Suriye'ye yönelik bir askeri operasyonla ilgili soruya, "Bu, Fransa’nın hiçbir zaman önceliği olmadı ve hiçbir zaman olmayacak.” cevabını verdi.

Macron, durumun hiçbir şekilde kötüye gitmesini istemediği bölgede uluslararası hukuka riayet edilmesi gerektiğini ifade etti.

İran nükleer anlaşmanın önemine de değinen Marcon, İran’ın balistik füze programı konusunda Fransa'nın Suudi Arabistan dahil müttefikleri ile beraber ortak eylemleri olması için çalışmalar yürüteceğini ifade etti.

YEMEN'LE İLGİLİ KONFERANS DÜZENLENECEK

Macron, Yemen konusunda Fransa’nın pozisyonun açık olduğunu, Suudi Arabistan'ı tehdit eden hiçbir balistik programı desteklemediklerini belirtti.

Macron, Salman ile bu yaza kadar Yemen’deki insani duruma ilişkin Paris’te bir konferans düzenleme konusunda anlaştıklarını da duyurdu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman da özellikle Batı ve Orta Doğu’daki gelişmeler dikkate alındığında iki ülke arasındaki ortaklığın çok önemli olduğunu söyledi.

“İran rejimi sadece Hizbullah'ı değil tüm terör örgütlerini desteklemek için çalıştı” değerlendirmesinde bulunan Salman, Sahel ülkelerindeki terörle mücadele konusunda Fransa ile aynı çizgide olduklarını kaydetti.

Rejime karşı bir karar alınması durumunda müttefiklerin kararına uyacağını söyleyen Salman, “İran nükleer bombayı elde ederse çok ciddi bir durumun içerisinde oluruz.” dedi.

Toplantı öncesinde Macron ve Salman’ın huzurunda iki ülke arasında çevre, ekonomik, ticari ve turistik alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Salman'ın daveti üzerine yıl sonunda Suudi Arabistan'a gideceğini aktaran Macron, Salman’ın onuruna vereceği akşam yemeğinde Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin de bulunacağını ve Lübnan konusunu ele alacaklarını söyledi.