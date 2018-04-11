00:22, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi'nden Filistin KÄ±zÄ±layÄ±'na Ã¶vgÃ¼





UluslararasÄ± KÄ±zÄ±lhaÃ§ Komitesi (ICRC), BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ kapsamÄ±nda, Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalelerine maruz kalanlarÄ±n yardÄ±mÄ±na koÅŸan Filistin KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n Gazze sÄ±nÄ±rÄ±ndaki performansÄ±ndan Ã¶vgÃ¼yle sÃ¶z etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ICRC SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Suheyr Zakut, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srail Savunma BakanÄ± Avigdor Liberman'Ä±n "Hamas Ã¼yelerinin Filistin KÄ±zÄ±layÄ± kÄ±yafetleri giyerek sÄ±nÄ±ra yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±na iliÅŸkin, "Elimizde herhangi bir kiÅŸinin Filistin KÄ±zÄ±layÄ± kimliÄŸine bÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼nde bir bilgi yok." dedi Zakut, Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n sÃ¶z konusu iddialarÄ± Komite ile paylaÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Filistin KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n saatlerce Ã§alÄ±ÅŸarak yÃ¼zlerce kiÅŸiyi kurtardÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken Zakur, Filistin KÄ±zÄ±layÄ±nÄ±n Ã§abalarÄ±nÄ± takdir ettiklerini dile getirdi.

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