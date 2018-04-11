Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD Senatosu Adalet Komitesi ve Ticaret, Bilim, UlaÅŸÄ±m Komitesinin ortak dÃ¼zenlediÄŸi "Facebook, Sosyal Medya GizliliÄŸi ve Veri KullanÄ±mÄ± ve Suistimali" adlÄ± oturumda konuÅŸan Facebook kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Mark Zuckerberg'in yemin altÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ± ancak hukuki olarak gerÃ§eÄŸi sÃ¶ylemek zorunda olduÄŸu bildirildi.
Zuckerberg, ifadesinde, merkezi Londra'da bulunan "Cambridge Analytica" adlÄ± veri analiz firmasÄ±nÄ±n, 87 milyon Facebook kullanÄ±cÄ±sÄ±nÄ±n hesaplarÄ±ndan izinsiz topladÄ±ÄŸÄ± kiÅŸisel verileri ABD ve Ä°ngiltere'de kritik siyasi seÃ§imleri etkilemek iÃ§in usulsÃ¼z kullandÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik iddialarÄ± 44 ABD SenatÃ¶rÃ¼ Ã¶nÃ¼nde deÄŸerlendirdi ve SenatÃ¶rlerin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.
Adalet Komitesi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶r Chuck Grassley, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda, "Bu emsalsiz bir oturumdur. BugÃ¼n Facebook'un dÃ¼zinelerce veri noktasÄ±na eriÅŸimi var. Facebook'un bu verileri kullanarak reklam gelirleri yoluyla para kazandÄ±ÄŸÄ± sÄ±r deÄŸil. Ancak birÃ§ok kullanÄ±cÄ± bu gerÃ§eÄŸin farkÄ±nda deÄŸil. Facebook, geÃ§en sene yaklaÅŸÄ±k 40 milyar dolar gelir elde etti ve bunun yÃ¼zde 98'i reklamlardan geldi." ifadelerini kullandÄ±.
Ticaret Komitesi BaÅŸkanÄ± CumhuriyetÃ§i SenatÃ¶r John Thune da konuÅŸmasÄ±nda, Facebook'un insanlara eriÅŸiminin olaÄŸanÃ¼stÃ¼ olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek "Facebook kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n anlamlÄ± seÃ§imler yapabilmesi iÃ§in ihtiyaÃ§ duyduklarÄ± gerekli bilgiye sahip olduÄŸuna inanmÄ±yorum. SayÄ±n Zuckerberg, sizin sorumluÄŸunuz var. Amerika ve dÃ¼nya sizi izliyor." yorumunda bulundu.
"YETERÄ° KADAR Ã‡ABA SARF ETMEDÄ°K"
Zuckerberg, konuÅŸmasÄ±nda, Facebook'un veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in yeteri kadar Ã§aba sarf etmediÄŸini kaydederek ÅŸirketin yarattÄ±ÄŸÄ± araÃ§larÄ±n zarar iÃ§in kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na, bu zararlarÄ±n arasÄ±nda da sahte haberler, seÃ§imlere yabancÄ± mÃ¼dahale ve nefret konuÅŸmalarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.
Åžirketin kullanÄ±cÄ±lara karÅŸÄ± sorumluluÄŸu iÃ§in geniÅŸ bir bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Zuckerberg, "Bu bÃ¼yÃ¼k bir hataydÄ±. Benim hatamdÄ± ve Ã¶zÃ¼r dilerim." dedi.
Zuckerberg, Cambridge Analytica olayÄ±nda erek sosyal paylaÅŸÄ±m sitesinin ÅŸu anda bÃ¼yÃ¼k verilere eriÅŸimi olan bÃ¼tÃ¼n uygulamalarÄ± inceleyen bir soruÅŸturma yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurguladÄ±.
"RUSLARIN BÄ°LGÄ° OPERASYONLARINI TANIMLAMAKTA YAVAÅžTIK"
Zuckerberg, insanlara Facebook'ta paylaÅŸtÄ±klarÄ± bilgilerin tam olarak nasÄ±l kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamanÄ±n Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§ekerek "Cambridge Analytica 2015'te verileri sildiÄŸini sÃ¶ylediÄŸinde, bu durumu kapanmÄ±ÅŸ sandÄ±k. Ama onlarÄ±n sÃ¶zÃ¼ne gÃ¼venmemeliydik. Bu yÃ¼zden Federal Ticaret Komisyonuna bu konuda haber vermedik." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Bu yÄ±l Facebook'ta 20 bin Ã§alÄ±ÅŸanÄ±n gÃ¼venlik ve iÃ§erik gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ iÃ§in Facebook'ta gÃ¶rev alacaÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸan Zuckerberg, "2016'da RuslarÄ±n bilgi operasyonlarÄ±nÄ± tanÄ±mlamakta yavaÅŸtÄ±k. SeÃ§imlere mÃ¼dahale etmeye Ã§alÄ±ÅŸacak ve yanlÄ±ÅŸ bilgi yaymaya Ã§alÄ±ÅŸacak sahte hesaplarÄ± daha iyi tespit edecek yapay zeka aletleri oluÅŸturduk." ifadelerini kullandÄ±.
"BAZI FACEBOOK Ã‡ALIÅžANLARI MUELLER'Ä°N OFÄ°SÄ°YLE GÃ–RÃœÅžTÃœ"
Zuckerberg, verilerle ilgili Facebook'un neler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kullanÄ±cÄ±larÄ±na daha basit ÅŸekilde anlatmasÄ± gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izerek kullanÄ±cÄ±lara Facebook'ta tam kontrol verilmesi gerektiÄŸini ve ABD'li ÅŸirketlerin inovasyona devam etmesini saÄŸlayarak Ã‡inli rakiplerin gerisinde kalmamasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.
BazÄ± Facebook Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n ABD'nin 2016 baÅŸkanlÄ±k seÃ§imlerine olasÄ± Rus mÃ¼dahalesini araÅŸtÄ±ran Ã–zel Yetkili SavcÄ±sÄ± Robert Mueller'den mahkeme celbi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸrulayan Zuckerberg, bazÄ± Facebook Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n da bu konuda Mueller'in ofisi ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.
Zuckerberg, Facebook'ta siyasi reklam veren bÃ¼tÃ¼n reklamcÄ±larÄ±n kimliÄŸini onaylayacaklarÄ±nÄ± belirterek "BÃ¶ylece Rusya'nÄ±n olasÄ± mÃ¼dahalelerini ve yanlÄ±ÅŸ bilgi yaymaya Ã§alÄ±ÅŸan diÄŸer Ã§abalarÄ± engelleyeceÄŸiz." dedi.
Facebook'un bir tekel olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini kaydeden Zuckerberg, Facebook'un farklÄ± teknoloji alanlarÄ±nda rakipleri arasÄ±nda Google, Twitter, Microsoft ve Amazon gibi ÅŸirketlerin olduÄŸuna iÅŸaret etti.
Zuckerberg, yarÄ±n ise ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Ã¶nÃ¼nde ifade verecek.
Facebook kurucusu ve Ãœst YÃ¶neticisi (CEO) Mark Zuckerberg, ÅŸirketin veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± skandalÄ±yla ilgili ABD Senatosu'nda verdiÄŸi ifadede insanlarÄ±n bilgilerini korumakta baÅŸarÄ±sÄ±z olduklarÄ±nÄ± kabul etti.
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