09:10, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 11 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek "Romanlar BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±lacak.



(Ankara/13.00)Â



2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Belarus DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Valery Voronetsky'yi kabul edecek.



(TBMM/14.00)Â



3- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Gebze Teknik Ãœniversitesinde "Sanayi ve Teknoloji Zirvesi" ile WOW Hotel Kongre Merkezi'nde "21. Avrasya Ekonomi Zirvesi"ne katÄ±lacak.



(Kocaeli/11.00/Ä°stanbul/14.00)Â



4- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â







YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fikri IÅŸÄ±k, AK Parti Gebze Ä°lÃ§e BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.



(Kocaeli/19.00)Â



2- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, Cumhuriyet Meclisi BaÅŸkanÄ± TeberrÃ¼ken UluÃ§ay ve KKTC BaÅŸbakanÄ± Tufan ErhÃ¼rman tarafÄ±ndan ayrÄ± ayrÄ± kabul edilecek, KKTC BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kudret Ã–zersay ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.



(LefkoÅŸa)



3- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, AvrupalÄ± TÃ¼rk Demokratlar BirliÄŸinin dÃ¼zenlediÄŸi "TÃ¼rkiye'de Hukuk ve YargÄ± ReformlarÄ±" konulu konferansa iÅŸtirak edecek.



(Kopenhag)



4- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Åžehit Piyade SÃ¶zleÅŸmeli OnbaÅŸÄ± Cumali SarÄ±taÅŸâ€™Ä±n EmirdaÄŸ Ä°lÃ§esi Merkez Camisi'ndeki cenaze tÃ¶renine katÄ±lacak.



(Afyonkarahisar/13.05)Â



5- Ä°Ã§iÈ™leri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu, GÃ¶Ã§ Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 5. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.



(Ankara/09.30)Â



6- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Ä°stanbul Ãœniversitesi AvcÄ±lar KampÃ¼sÃ¼'nde Ä°ÅŸletme FakÃ¼ltesinin 50. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ etkinliÄŸine katÄ±lacak.



(Ä°stanbul/10.00)Â



7- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Nuri Ãœysen Ortaokulu ile Naim AtakaÅŸ Anadolu Lisesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± yapacak, ziyaretlerde bulunacak, il eÄŸitim deÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak edecek.



(Hatay/10.30-14.45)Â



8- CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Aykut ErdoÄŸdu, parti genel merkezinde basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zleyecek.



(Ankara/10.00)Â



9- TBMM'den



- Genel Kurulda, Devlet Su Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teÅŸkilat ve gÃ¶revlerine iliÅŸkin deÄŸiÅŸiklik Ã¶ngÃ¶ren kanun tasarÄ±sÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine devam edilecek.



(TBMM/14.00)



- KÄ°T Komisyonunda, Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ile Devlet Malzeme Ofisi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n 2015 -2016 yÄ±lÄ± hesaplarÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek.



(TBMM/11.00/12.30)Â





EKONOMÄ°





1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, "TÃœSÄ°AD Ä°klim ToplantÄ±larÄ±: DÃ¼ÅŸÃ¼k Karbonlu KalkÄ±nma SÃ¼recinde FinansmanÄ±n RolÃ¼" paneli ile "TÃ¼rkiye Sermaye PiyasalarÄ± BirliÄŸi Ã–dÃ¼l TÃ¶reni"ne iÅŸtirak edecek.







2- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, TÃ¼rkiye Otomotiv Tedarik Sanayi Zirvesi'ne katÄ±lacak.



(Bursa/13.30)Â



3- Ekonomi BakanÄ± Nihat Zeybekci, Otomotiv Yetkili SatÄ±cÄ±larÄ± DerneÄŸi Genel Kurulu toplantÄ±sÄ±na iÅŸtirak ediyor.



(Ä°stanbul/09.00)Â



4- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, "UluslararasÄ± TÃ¼keticinin KorunmasÄ± ve Uygulama AÄŸÄ±" toplantÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reniyle "10. Yerel Zincirler BuluÅŸuyor 2018" konferansÄ± ve fuarÄ±na iÅŸtirak edecek.



(Ä°stanbul/10.00/11.30)Â



5- KalkÄ±nma BakanÄ± LÃ¼tfi Elvan, KurtuluÅŸ MÃ¼zesi, ÅžanlÄ±urfa ValiliÄŸi, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi ve Ak Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ziyaret edecek.



- Elvan, GÄ±da TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanÄ± Ahmet EÅŸref FakÄ±baba ile ÅžanlÄ±urfa Ä°nÅŸaat Mobilya ve Dekorasyon FuarÄ± ve fuar alanÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak.



(ÅžanlÄ±urfa/11.00-14.00)Â



6- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, ÅŸubat ayÄ±na iliÅŸkin Ã¶demeler dengesi istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/10.00)



7- TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ± dÄ±ÅŸ ticaret endekslerini yayÄ±mlayacak.



(Ankara/10.00)







DÃœNYA DÄ°PLOMASÄ°



1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, SETA'nÄ±n "Avrupa Ä°slamofobi Raporu 2017" panelinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±lacak, ESAM'da "DÄ±ÅŸ Politikada GÃ¼ncel GeliÅŸmeler" baÅŸlÄ±klÄ± konuÅŸma yapacak.



(Ankara/11.00/19.00)



2- Azerbaycan halkÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in oy kullanÄ±yor.



(BakÃ¼)Â



3- Suriye'de BeÅŸÅŸar Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor.



(DoÄŸu Guta/Washington/ BrÃ¼ksel)Â





GÃœNCEL



1- FETÃ– davalarÄ±



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki eylemlerle ilgili, aralarÄ±nda sÃ¶zde "yurtta sulh konseyi" Ã¼yelerinin de bulunduÄŸu 224 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± "Ã§atÄ±" davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)Â



- Darbe giriÅŸiminde Ankara'daki Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nda, Astsubay KÄ±demli BaÅŸÃ§avuÅŸ Ã–mer Halisdemir'in ÅŸehit edilmesiyle ilgili 18 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava Ankara 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lmeye devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ±nda gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve tutuklanan yÃ¼ksek yargÄ± Ã¼yelerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya, YargÄ±tay 9. Ceza Dairesinde devam edilecek.



(Ankara/09.00)



- Ä°zmir'de, "Askeri casusluk soruÅŸturmasÄ±"ndaki usulsÃ¼zlÃ¼klerle bazÄ± bilgilerin sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri iÃ§erisindeki mensuplarÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±lan davada 26'sÄ± tutuklu 102 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.



(Ä°zmir/10.00)



- Malatya'da, FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin aralarÄ±nda dÃ¶nemin 2. Ordu KomutanÄ± Adem Huduti'nin de bulunduÄŸu 24'Ã¼ tutuklu 76 kiÅŸinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davaya devam edilecek.



(Malatya/09.30)



-FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 14 tutuklu sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul'daki "ana darbe" davasÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi BÃ¼yÃ¼k Salon'da devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi Ã¶ncesinde 66. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lan toplantÄ± ile kalkÄ±ÅŸma gÃ¼nÃ¼ tugayda yaÅŸananlar ve burada darbecilerle Ã§atÄ±ÅŸan Piyade Kurmay Albay Sait ErtÃ¼rk'Ã¼n de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 4 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 132 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 22. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi karÅŸÄ±sÄ±ndaki binada devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Harp Akademileri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki faaliyetler ve eylemlerle Akademi KomutanÄ± Korgeneral Tahir BekiroÄŸlu'nun kaÃ§Ä±rÄ±larak cezaevine konulmasÄ±na iliÅŸkin aralarÄ±nda 3 generalin de bulunduÄŸu 116'sÄ± tutuklu, 1'i firari 122 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 26. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Sultanbeyli mevkisinde meydana gelen olaylara iliÅŸkin 3'Ã¼ rÃ¼tbeli, 3'Ã¼ er, 116'sÄ± Ã¶ÄŸrenci 122 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 28. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi karÅŸÄ±sÄ±ndaki binada devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)







SPOR



1- Basketbol FIBA KadÄ±nlar Avrupa KupasÄ± finali ilk maÃ§Ä±nda Galatasaray, Ä°talya'nÄ±n Reyer takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.



(Ä°stanbul/20.00)Â



2- Voleybol KadÄ±nlar Challenge KupasÄ± finali rÃ¶vanÅŸÄ±nda Bursa BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karÅŸÄ±laÅŸacak.



(Bursa/18.00)Â



3- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼k serisi ilk maÃ§Ä±nda FenerbahÃ§e ile Galatasaray, Burhan Felek Spor Salonu'nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Ä°stanbul/19.00)Â



4- UEFA Åžampiyonlar Ligi Ã§eyrek final rÃ¶vanÅŸÄ±nda Bayern MÃ¼nih-Sevilla ve Real Madrid-Juventus maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.



(MÃ¼nih/Madrid/21.45)



5- Hentbol KadÄ±nlar TÃ¼rkiye KupasÄ± Ã§eyrek finalinde PolatlÄ± Belediyespor-ZaÄŸnosspor, ÃœskÃ¼dar Belediyespor-Ä°zmir BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-MuratpaÅŸa Belediyespor maÃ§larÄ± oynanacak.



(Ankara/15.00/Ä°stanbul/16.00/Ankara/17.00)Â