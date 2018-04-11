09:24, 11 Nisan 2018 Çarşamba

Tacikistan, Türkiye'den muhalefetin liderinin iadesini istedi





Türkiye'de tutuklu bulunan Tacikistan'ın muhalif ve yasaklı grubu Grup 24 üyesi iki kişi için iade istenildiği bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tacikistan yetkilileri Türkiye'den Grup 24 adlı muhalif hareketin liderleri olan Sukhrob Zafar ve Nasim Sharipov'un iade edilmesini istedi. Ozodi Radyosunun haberine göre, her iki muhalif isim de emniyet güçleri tarafından 19 Mart'ta İstanbul'da ikamet ettikleri yerde gözaltına alınmışlardı. Tacikistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Umarjon İmomali, Türk makamlarıyla Grup 24'e üyesi iki aktivistinin iadesi konusunda müzakerelerin devam ettiğini söyledi. Umarjon İmomali Grup 24 lideri Sukhrob Zafar (Turaev) ve üyesi Nasim Sharipov için 'arama listesinde idiler, bu yüzden Tacikistan onların ülkelerine iadesi için talepte bulundu.' dedi. Ancak iade talebinin ne zaman verildiğini belirtmedi. Türkiye Anayasa Mahkemesi'nin Grup 24'ün iki eylemcisinin iadesini üç ay boyunca askıya aldığı belirtildi. Bu grubun kurucu lideri Umarali Kuvatov 5 Mart 2015 yılında İstanbul’da silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü.





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