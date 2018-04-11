Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu davasÄ±nda Ã¶nemli geliÅŸme

KahramanmaraÅŸ 2. Sulh Ceza HakimliÄŸi, BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu ve 5 arkadaÅŸÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmada, savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan verilen "kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na" dair kararÄ±, bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler yÃ¶nÃ¼nden kaldÄ±rdÄ±.
Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun, 5 kiÅŸiyle ebediyete irtihal ettiÄŸi helikopter kazasÄ±na iliÅŸkin, 132 ÅŸÃ¼phelinin yer aldÄ±ÄŸÄ± "ana soruÅŸturma dosyasÄ±" hakkÄ±nda, KahramanmaraÅŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 20 Haziran 2016'da verdiÄŸi kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair kararÄ±na, YazÄ±cÄ±oÄŸlu ailesi ile parti avukatlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±n incelenmesi, KahramanmaraÅŸ 2. Sulh Ceza HakimliÄŸince tamamlandÄ±.
Mahkeme, ÅŸÃ¼pheliler A.O.Ã‡, A.K, A.P, A.A, A.Ã–, D.U, D.Ã–, Ä°.D, M.K, M.S.Ã‡, M,Y, M.K, M.G, M.A, N.M, O.Ã–, T.B.D, Y.Y, Y.Ã‡. ve Z.Ã–. yÃ¶nÃ¼nden kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair kararÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na, kararda adÄ± geÃ§en diÄŸer ÅŸÃ¼pheliler yÃ¶nÃ¼nden yapÄ±lan itirazlarÄ±n reddine hÃ¼kmetti.
ÅžÃ¼phelilerden eski emniyet amiri D.Ã–'nÃ¼n, helikopter kazasÄ±na iliÅŸkin, KahramanmaraÅŸ 1. Asliye Ceza Mahkemesinde "gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak" suÃ§undan yargÄ±lanmasÄ±na devam ediliyor. FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda Isparta'da tutuklanan D.Ã–, Sincan 1 Nolu F Tipi YÃ¼ksek GÃ¼venlikli Ceza Ä°nfaz Kurumunda kalÄ±yor.
FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davada, "AnayasayÄ± ihlal" suÃ§undan mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± alan astsubay A.Ã–. ile "AnayasayÄ± ihlal", "CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast" ve 2 kez "yerine getirdiÄŸi kamu gÃ¶revi nedeniyle kasten Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle 4 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yÄ±l, "nitelikli kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma"dan 18 yÄ±l hapis cezasÄ± alan yarbay D.U. hakkÄ±nda, helikopter kazasÄ±nda YazÄ±cÄ±oÄŸlu ile hayatÄ±nÄ± kaybeden 5 kiÅŸi arasÄ±nda bulunan gazeteci Ä°smail GÃ¼neÅŸ'in eÅŸi Yasemin GÃ¼neÅŸ tarafÄ±ndan 18 Temmuz 2016'da kaza kÄ±rÄ±m ekibinde yer aldÄ±klarÄ± ve parÃ§a Ã§alanlar arasÄ±nda olduklarÄ± gerekÃ§esiyle suÃ§ duyurusunda bulunulmuÅŸtu.
BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, Kurucu Genel BaÅŸkan Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmada, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n takipsizlik kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "Bu Ã§ok Ã¶nemli bir geliÅŸme. Beklenti ve temennimiz, olaydaki tÃ¼m ÅŸÃ¼phelerin baÅŸtan incelenerek olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± ve gerÃ§eÄŸin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±." dedi.
Destici, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin, biri, olayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi andan itibaren baÅŸlayan ana soruÅŸturma, diÄŸeri de 15 Temmuz FETÃ– darbe giriÅŸiminden sonra aÃ§Ä±lan soruÅŸturma olmak Ã¼zere iki dosya bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.
Takipsizlik kararÄ±nÄ±n esas, ana soruÅŸturma dosyasÄ±ndaki ÅŸÃ¼phelilerle ilgili olduÄŸunu belirten Destici, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"Burada 100'Ã¼n Ã¼zerinde ÅŸÃ¼pheli var. KaÃ§Ä±yla ilgili kalktÄ±, kaÃ§Ä±yla ilgili kalkmadÄ± bu ayrÄ±ntÄ±larÄ±, detaylarÄ± bilmiyoruz. YarÄ±n karar elimize geldiÄŸinde gÃ¶receÄŸiz. Ã–nemli olan ana dosyadaki takipsizliÄŸin bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z itiraz deÄŸerlendirilerek, kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±. Karardan memnuniyet duyduÄŸumuzu ifade etmek istiyorum. Beklenti ve temennimiz, olaydaki tÃ¼m ÅŸÃ¼phelerin baÅŸtan incelenerek olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± ve gerÃ§eÄŸin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±."
DosyanÄ±n baÅŸtan itibaren yeniden inceleceÄŸini ve olayÄ±n soruÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Destici, "Orada 5, 6 tane ana ÅŸÃ¼phe var. Bu hadisenin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda. Bu ÅŸÃ¼phelerin tamamÄ±nÄ±n Ã¼zerine gidilecek. TÃ¼m ÅŸÃ¼pheler noksansÄ±z bir ÅŸekilde aydÄ±nlatÄ±lacak. Burada bilerek, bir hatasÄ±, yanlÄ±ÅŸÄ±, ihmali, kastÄ± olanlar hukukun Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacak." dedi.
Mustafa Destici, ayrÄ±ca ana soruÅŸturma dosyasÄ±na takipsizlik kararÄ±nÄ±n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden yaklaÅŸÄ±k bir ay Ã¶nce verildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.
Â
ESAM Ã‡arÅŸamba KonferanslarÄ±'nÄ±n bu haftaki konuÄŸu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu olacak. Konferans bugÃ¼n saat 18:30'da ESAM Genel Merkez Konferans Salonunda gerÃ§ekleÅŸecek.
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Osmangazi Ãœniversitesi'nde bir akademisyenin silahla 4 Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã¼niversite rektÃ¶rÃ¼ Prof.Dr. Hasan GÃ¶nen gÃ¶revinden istifa etti
Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik 8 ilÃ§ede 10 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, yabancÄ± uyruklu 15 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Bitlis'te PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce araziye tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
BBP Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmada, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n takipsizlik kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, "Ege ve DoÄŸu Akdeniz'de bir oldubittiye de asla izin verilmeyecek. Bunun iÃ§in gerekli her tÃ¼rlÃ¼ tedbir kararlÄ±lÄ±kla alÄ±nmaktadÄ±r." dedi.
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, Ä°YÄ° Parti ve Demokrat Parti ile seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin, " Ä°lkeler bazÄ±nda bir ittifak var. Ä°nÅŸallah o fiilen ne zaman olur, nasÄ±l olur, bir ÅŸey olur mu, o seÃ§im atmosferine girildikten sonra." ifadesini kullandÄ±.
TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±nÄ±n 173. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle TBMM Koruma Daire BaÅŸkanÄ±nÄ± ziyaret eden TBMM Ä°dare Amiri Salim Uslu, "BugÃ¼n devletimizin, milletimizin bekasÄ± iÃ§in, aynÄ± zamanda devletimizin yÃ¼celmesi iÃ§in en fedakarca Ã§alÄ±ÅŸan kurumlarÄ±n baÅŸÄ±nda ÅŸÃ¼phesiz polis teÅŸkilatÄ± gelmektedir" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov'un Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "Afrin'i kime geri vereceÄŸimizi Ã§ok iyi biliyoruz. Yeri geldiÄŸi zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanÄ± bize aittir." ifadesini kullandÄ±.
MHP lideri BahÃ§eli, partisinin TBMM grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Koro halinde 'OHAL kalksÄ±n' diyenler, kaosa alkÄ±ÅŸ tutan, kripto damara gÃ¶z kÄ±rpan ÅŸuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Normal ÅŸartlarda deÄŸiliz ki OHAL'i kaldÄ±ralÄ±m. Tehdit geÃ§medi ki OHAL'e son verelim..." ifadesini kullandÄ±.
MÄ°T, FETÃ–'nÃ¼n orta Afrika Ã¼lkesi Gabon'daki yapÄ±lanmasÄ±nÄ± Ã§Ã¶kerten bir operasyonla Osman Ã–zpÄ±nar, Ä°brahim AkbaÅŸ ve Adnan DemirÃ¶nal isimli 3 elebaÅŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye getirdi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve Hakurk ile ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ±nda 7 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ve TETAÅž Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Alak ile 6 il mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ gÃ¶revlerinden alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul genelinde etkili olan sis nedeniyle tÃ¼m vapur seferlerinin iptal edildiÄŸi bildirildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, "Suriye, artÄ±k hesap yapÄ±lacak bir konu olmaktan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Hepimizin insanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za, hepimizin vicdanÄ±na sahip Ã§Ä±kma vaktidir." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye son FETÃ–'cÃ¼ hain de hukuk Ã¶nÃ¼nde hesap verene kadar yurt iÃ§inde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bu Ã¶rgÃ¼tle mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼recektir." dedi.