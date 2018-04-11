09:38, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu davasÄ±nda Ã¶nemli geliÅŸme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KahramanmaraÅŸ 2. Sulh Ceza HakimliÄŸi, BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu ve 5 arkadaÅŸÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmada, savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan verilen "kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na" dair kararÄ±, bazÄ± ÅŸÃ¼pheliler yÃ¶nÃ¼nden kaldÄ±rdÄ±.

Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun, 5 kiÅŸiyle ebediyete irtihal ettiÄŸi helikopter kazasÄ±na iliÅŸkin, 132 ÅŸÃ¼phelinin yer aldÄ±ÄŸÄ± "ana soruÅŸturma dosyasÄ±" hakkÄ±nda, KahramanmaraÅŸ Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 20 Haziran 2016'da verdiÄŸi kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair kararÄ±na, YazÄ±cÄ±oÄŸlu ailesi ile parti avukatlarÄ±nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±n incelenmesi, KahramanmaraÅŸ 2. Sulh Ceza HakimliÄŸince tamamlandÄ±.

Mahkeme, ÅŸÃ¼pheliler A.O.Ã‡, A.K, A.P, A.A, A.Ã–, D.U, D.Ã–, Ä°.D, M.K, M.S.Ã‡, M,Y, M.K, M.G, M.A, N.M, O.Ã–, T.B.D, Y.Y, Y.Ã‡. ve Z.Ã–. yÃ¶nÃ¼nden kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na dair kararÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na, kararda adÄ± geÃ§en diÄŸer ÅŸÃ¼pheliler yÃ¶nÃ¼nden yapÄ±lan itirazlarÄ±n reddine hÃ¼kmetti.

ÅžÃœPHELÄ°LERÄ°N FETÃ– BAÄžLANTISI

ÅžÃ¼phelilerden eski emniyet amiri D.Ã–'nÃ¼n, helikopter kazasÄ±na iliÅŸkin, KahramanmaraÅŸ 1. Asliye Ceza Mahkemesinde "gÃ¶revi kÃ¶tÃ¼ye kullanmak" suÃ§undan yargÄ±lanmasÄ±na devam ediliyor. FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimine iliÅŸkin soruÅŸturma kapsamÄ±nda Isparta'da tutuklanan D.Ã–, Sincan 1 Nolu F Tipi YÃ¼ksek GÃ¼venlikli Ceza Ä°nfaz Kurumunda kalÄ±yor.

FETÃ–'nÃ¼n darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi ve 2 polisin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin davada, "AnayasayÄ± ihlal" suÃ§undan mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± alan astsubay A.Ã–. ile "AnayasayÄ± ihlal", "CumhurbaÅŸkanÄ±na suikast" ve 2 kez "yerine getirdiÄŸi kamu gÃ¶revi nedeniyle kasten Ã¶ldÃ¼rme" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi gerekÃ§esiyle 4 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yÄ±l, "nitelikli kiÅŸiyi hÃ¼rriyetinden yoksun kÄ±lma"dan 18 yÄ±l hapis cezasÄ± alan yarbay D.U. hakkÄ±nda, helikopter kazasÄ±nda YazÄ±cÄ±oÄŸlu ile hayatÄ±nÄ± kaybeden 5 kiÅŸi arasÄ±nda bulunan gazeteci Ä°smail GÃ¼neÅŸ'in eÅŸi Yasemin GÃ¼neÅŸ tarafÄ±ndan 18 Temmuz 2016'da kaza kÄ±rÄ±m ekibinde yer aldÄ±klarÄ± ve parÃ§a Ã§alanlar arasÄ±nda olduklarÄ± gerekÃ§esiyle suÃ§ duyurusunda bulunulmuÅŸtu.

"Ã‡OK Ã–NEMLÄ° BÄ°R GELÄ°ÅžME"

BBP Genel BaÅŸkanÄ± Mustafa Destici, Kurucu Genel BaÅŸkan Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmada, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n takipsizlik kararÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin, "Bu Ã§ok Ã¶nemli bir geliÅŸme. Beklenti ve temennimiz, olaydaki tÃ¼m ÅŸÃ¼phelerin baÅŸtan incelenerek olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± ve gerÃ§eÄŸin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±." dedi.

Destici, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin, biri, olayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi andan itibaren baÅŸlayan ana soruÅŸturma, diÄŸeri de 15 Temmuz FETÃ– darbe giriÅŸiminden sonra aÃ§Ä±lan soruÅŸturma olmak Ã¼zere iki dosya bulunduÄŸunu sÃ¶yledi.

Takipsizlik kararÄ±nÄ±n esas, ana soruÅŸturma dosyasÄ±ndaki ÅŸÃ¼phelilerle ilgili olduÄŸunu belirten Destici, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"Burada 100'Ã¼n Ã¼zerinde ÅŸÃ¼pheli var. KaÃ§Ä±yla ilgili kalktÄ±, kaÃ§Ä±yla ilgili kalkmadÄ± bu ayrÄ±ntÄ±larÄ±, detaylarÄ± bilmiyoruz. YarÄ±n karar elimize geldiÄŸinde gÃ¶receÄŸiz. Ã–nemli olan ana dosyadaki takipsizliÄŸin bizim yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z itiraz deÄŸerlendirilerek, kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±. Karardan memnuniyet duyduÄŸumuzu ifade etmek istiyorum. Beklenti ve temennimiz, olaydaki tÃ¼m ÅŸÃ¼phelerin baÅŸtan incelenerek olayÄ±n aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± ve gerÃ§eÄŸin ortaya Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±."

DosyanÄ±n baÅŸtan itibaren yeniden inceleceÄŸini ve olayÄ±n soruÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Destici, "Orada 5, 6 tane ana ÅŸÃ¼phe var. Bu hadisenin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda. Bu ÅŸÃ¼phelerin tamamÄ±nÄ±n Ã¼zerine gidilecek. TÃ¼m ÅŸÃ¼pheler noksansÄ±z bir ÅŸekilde aydÄ±nlatÄ±lacak. Burada bilerek, bir hatasÄ±, yanlÄ±ÅŸÄ±, ihmali, kastÄ± olanlar hukukun Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±karÄ±lacak." dedi.

Mustafa Destici, ayrÄ±ca ana soruÅŸturma dosyasÄ±na takipsizlik kararÄ±nÄ±n 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden yaklaÅŸÄ±k bir ay Ã¶nce verildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

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