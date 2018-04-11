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13:02, 11 Nisan 2018 Çarşamba
Filistin
09:43, 11 Nisan 2018 Çarşamba

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Filistin Kızılayı'ndan Liberman'a 'Hamas' yalanlaması
Filistin Kızılayı'ndan Liberman'a 'Hamas' yalanlaması
Foto: İsrail Savunma Bakanı Liberman

Filistin Kızılayı, İsrail Savunma Bakanı Liberman'ın, Hamas mensuplarının sınır çitlerine yaklaşmak için Kızılay ekiplerine ait üniformaları giyerek ambulans kullandığı yönündeki iddialarını yalanladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistin Kızılayı, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, "Hamas mensuplarının sınıra yaklaşmak için ambulans kullandıkları" yönündeki iddialarını yalanladı.

Kızılaydan yapılan açıklamada, Liberman'ın "Hamas mensuplarının sınır çitlerine yaklaşmak için ambulans kullandıkları" yönündeki açıklamasının "asılsız" olduğu belirtilerek, "Bu, sağlık personelinin hedef alınmasını haklı göstermek ve teşvik etmek için izlenen bir yoldur. Sağlık ekiplerinin, insani görevi başında iken kasten hedef alınmasını derin bir endişeyle izliyoruz. Son olarak İmad el-Bahisi isimli Filistinli doktor hedef alındı ve yaralandı. Sağlık ekiplerinin direk hedef alınması uluslararası hukukun apaçık ihlalidir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarından, işgal güçlerine, uluslararası hukuka saygı duyması ve siviller, sağlık görevlileri ve gazetecileri hedef almaya son vermesi için baskı yapması istendi.

Liberman, geçen cumartesi, Hamas mensuplarının, sınır çitlerine yaklaşmak için Kızılay ekiplerine ait üniformaları giyerek ambulans kullandığını öne sürmüştü.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen hafta cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail keskin nişancılarının ateş açması sonucu 32 Filistinli şehit oldu, birçoğu gerçek mermiyle vurulan 2 bin 850 Filistinli yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

 



İlgili Konular İsrail Hamas filistin Toprak Günü
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