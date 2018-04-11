DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
13:02, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
09:58, 11 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Bitlis'teki bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 asker ÅŸehit
Bitlis'teki bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 asker ÅŸehit

Bitlis'te PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce araziye tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bitlis'te PKK'nÄ±n araziye tuzakladÄ±ÄŸÄ± el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir asker ÅŸehit oldu.

Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, il merkezi KarÄ±nca Jandarma Karakolu Zihnitepe bÃ¶lgesinde saat 20:30 sÄ±ralarÄ±nda intikal halinde olan jandarma unsurunda gÃ¶revli Uzman Ã‡avuÅŸ Sefa Ä°zbudak'Ä±n, araziye tuzaklanmÄ±ÅŸ el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu ÅŸehit olduÄŸu belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, "Åžehidimize Allah'tan rahmet, yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz bÃ¶lge halkÄ±mÄ±zÄ±n da desteÄŸi ile huzur ve gÃ¼venliÄŸi saÄŸlamak maksadÄ±yla, ilimiz genelinde terÃ¶ristlerle mÃ¼cadelesini kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rdÃ¼recektir." ifadelerine yer verildi.

Â 



Ä°lgili Konular bitliste pkk saldÄ±rÄ±sÄ± PKK saldÄ±rÄ±sÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu dÄ±ÅŸ politikada gÃ¼ncel meseleler Ã¼zerine konuÅŸacak
Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, dÄ±ÅŸ politikada gÃ¼ncel meseleler Ã¼zerine konuÅŸacak

ESAM Ã‡arÅŸamba KonferanslarÄ±'nÄ±n bu haftaki konuÄŸu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu olacak. Konferans bugÃ¼n saat 18:30'da ESAM Genel Merkez Konferans Salonunda gerÃ§ekleÅŸecek.
EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ GÃ¶nen'den istifa
EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ GÃ¶nen'den istifa

GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Osmangazi Ãœniversitesi'nde bir akademisyenin silahla 4 Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã¼niversite rektÃ¶rÃ¼ Prof.Dr. Hasan GÃ¶nen gÃ¶revinden istifa etti
Ä°stanbul'daki DEAÅž operasyonunda 15 gÃ¶zaltÄ±
Ä°stanbul'daki DEAÅž operasyonunda 15 gÃ¶zaltÄ±

Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik 8 ilÃ§ede 10 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, yabancÄ± uyruklu 15 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Bitlis'teki bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 asker ÅŸehit
Bitlis'teki bombalÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda 1 asker ÅŸehit

Bitlis'te PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce araziye tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu davasÄ±nda Ã¶nemli geliÅŸme
Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu davasÄ±nda Ã¶nemli geliÅŸme

BBP Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmada, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n takipsizlik kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Akar'dan Ege ve DoÄŸu Akdeniz hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama
Akar'dan Ege ve DoÄŸu Akdeniz hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama

Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, "Ege ve DoÄŸu Akdeniz'de bir oldubittiye de asla izin verilmeyecek. Bunun iÃ§in gerekli her tÃ¼rlÃ¼ tedbir kararlÄ±lÄ±kla alÄ±nmaktadÄ±r." dedi.
KaramollaoÄŸlu'ndan 'seÃ§im ittifakÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±
KaramollaoÄŸlu'ndan 'seÃ§im ittifakÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, Ä°YÄ° Parti ve Demokrat Parti ile seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin, " Ä°lkeler bazÄ±nda bir ittifak var. Ä°nÅŸallah o fiilen ne zaman olur, nasÄ±l olur, bir ÅŸey olur mu, o seÃ§im atmosferine girildikten sonra." ifadesini kullandÄ±.
TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±nÄ±n 173 kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼
TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±nÄ±n 173. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼

TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±nÄ±n 173. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle TBMM Koruma Daire BaÅŸkanÄ±nÄ± ziyaret eden TBMM Ä°dare Amiri Salim Uslu, "BugÃ¼n devletimizin, milletimizin bekasÄ± iÃ§in, aynÄ± zamanda devletimizin yÃ¼celmesi iÃ§in en fedakarca Ã§alÄ±ÅŸan kurumlarÄ±n baÅŸÄ±nda ÅŸÃ¼phesiz polis teÅŸkilatÄ± gelmektedir" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Lavrov'a 'Afrin' cevabÄ±
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan Lavrov'a 'Afrin' cevabÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov'un Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "Afrin'i kime geri vereceÄŸimizi Ã§ok iyi biliyoruz. Yeri geldiÄŸi zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanÄ± bize aittir." ifadesini kullandÄ±.
BahÃ§eli Tehdit geÃ§medi ki OHAL'e son verelim
BahÃ§eli: Tehdit geÃ§medi ki OHAL'e son verelim

MHP lideri BahÃ§eli, partisinin TBMM grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Koro halinde 'OHAL kalksÄ±n' diyenler, kaosa alkÄ±ÅŸ tutan, kripto damara gÃ¶z kÄ±rpan ÅŸuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Normal ÅŸartlarda deÄŸiliz ki OHAL'i kaldÄ±ralÄ±m. Tehdit geÃ§medi ki OHAL'e son verelim..." ifadesini kullandÄ±.
MÄ°T'ten FETÃ–'nÃ¼n Gabon yapÄ±lanmasÄ±na darbe
MÄ°T'ten FETÃ–'nÃ¼n Gabon yapÄ±lanmasÄ±na darbe

MÄ°T, FETÃ–'nÃ¼n orta Afrika Ã¼lkesi Gabon'daki yapÄ±lanmasÄ±nÄ± Ã§Ã¶kerten bir operasyonla Osman Ã–zpÄ±nar, Ä°brahim AkbaÅŸ ve Adnan DemirÃ¶nal isimli 3 elebaÅŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye getirdi
Kuzey Irak'a dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 7 terÃ¶rist imha edildi
Kuzey Irak'a dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda 7 terÃ¶rist imha edildi

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve Hakurk ile ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ±nda 7 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve iki bakanlÄ±ÄŸa atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve iki bakanlÄ±ÄŸa atama kararlarÄ± Resmi Gazete'de

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ve TETAÅž Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Alak ile 6 il mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ gÃ¶revlerinden alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul'da sis nedeniyle tÃ¼m vapur seferleri iptal
Ä°stanbul'da sis nedeniyle tÃ¼m vapur seferleri iptal

Ä°stanbul genelinde etkili olan sis nedeniyle tÃ¼m vapur seferlerinin iptal edildiÄŸi bildirildi.
Suriye artÄ±k hesap yapÄ±lacak bir konu olmaktan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r'
'Suriye, artÄ±k hesap yapÄ±lacak bir konu olmaktan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r'

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, "Suriye, artÄ±k hesap yapÄ±lacak bir konu olmaktan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Hepimizin insanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za, hepimizin vicdanÄ±na sahip Ã§Ä±kma vaktidir." dedi.
quot Son FETÃ–'cÃ¼ hain hesap verene kadar mÃ¼cadele sÃ¼recek quot
"Son FETÃ–'cÃ¼ hain hesap verene kadar mÃ¼cadele sÃ¼recek"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye son FETÃ–'cÃ¼ hain de hukuk Ã¶nÃ¼nde hesap verene kadar yurt iÃ§inde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bu Ã¶rgÃ¼tle mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼recektir." dedi.

Haberler

GÃ¼ven DaÄŸÄ±'nda PKK'lÄ±larca sehit edilen er AkagÃ¼ndÃ¼z defnedildi
GÃ¼ven DaÄŸÄ±'nda PKK'lÄ±larca sehit edilen er AkagÃ¼ndÃ¼z defnedildi

AÄŸrÄ±'da PKK'lÄ±larla girilen Ã§atÄ±ÅŸmada bir asker ÅŸehit oldu
AÄŸrÄ±'da PKK'lÄ±larla girilen Ã§atÄ±ÅŸmada bir asker ÅŸehit oldu

PKK'lÄ±lar YÃ¼ksekova'da 2 iÅŸÃ§iyi katletti
PKK'lÄ±lar YÃ¼ksekova'da 2 iÅŸÃ§iyi katletti

AdÄ±yaman'da askerleri Allah korudu
AdÄ±yaman'da askerleri Allah korudu

Siirt'te PKK'lÄ±lar iÅŸ makinelerini yaktÄ±
Siirt'te PKK'lÄ±lar iÅŸ makinelerini yaktÄ±

AK Parti'li yÃ¶neticiler MuÅŸtu ve Ahi'yi ÅŸehit eden terÃ¶ristler Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
AK Parti'li yÃ¶neticiler MuÅŸtu ve Ahi'yi ÅŸehit eden terÃ¶ristler Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Åžemdinli'de sivil araca bombalÄ± saldÄ±rÄ±, 2 Ã¶lÃ¼
Åžemdinli'de sivil araca bombalÄ± saldÄ±rÄ± 2 Ã¶lÃ¼

Lice'deki patlamada 2 asker ÅŸehit
Lice'deki patlamada 2 asker ÅŸehit






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 