Rusya’da helikopter caddeye düştü: 6 ölü

Rusya’nın doğusundaki Habarovsk kentinde eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi öldü.
TASS haber ajansı, Mi-8 helikopterin eğitim uçuşu kapsamında iniş yaparken havaalanı yakınlarındaki caddeye düştüğünü duyurdu.
Alev alan helikopterdeki 6 kişi hayatını kaybetti.
Kazanın meydana geldiği cadde üzerindekilerden ölen ya da yaralanan olmadı.
Helikopterin özel bir şirkete ait olduğu kaydedildi.
Para Eyaleti Kamu Güvenliği ve Sosyal Savunma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, Brezilya’da bir hapishanede, silahlı kişilerin yardımıyla toplu firar etmeye çalışan mahkumların güvenlik güçleri ile çatışmasında 1'i gardiyan 21 kişinin öldüğü belirtildi
Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nün Kıdemli Uzmanı Hufbauer, Çin'in diplomatik profilinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde hızla yükseldiğini belirterek, “Trump, Çin için bir hediye oldu” dedi.
Fransa'da Mart ayında başlayan grevlere katılan kamu çalışanlarının, hükümetin reform tasarısını protesto ve memurların alım gücünü savunmak için 22 Mayıs'ta iş bırakma kararı aldığı bildirildi.
Danimarka Devlet Televizyonu, Asya ve Avrupa’nın köprüsü olan Türkiye’de konumunu güçlendirmek için İstanbul'da ofis açarak Ortadoğu muhabirini müdür olarak atadı
Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki son saldırıyla tekrar gündeme gelen kimyasal silahlar, MÖ 600'den günümüze yüzyıllardır savaşlarda ve çatışmalarda toplu katliamlar için kullanılarak insanlık için kabus olmayı sürdürüyor
Cezayir'de içinde 100'den fazla kişinin bulunduğu bir askeri kargo uçağı, Boufarik Havaalanı'da düştü
Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı, Doğu Akdeniz'de seyredecek uçaklar için önümüzdeki 72 saat içinde seyir füzelerinin hareketliliği açısından güvenlik uyarısında bulundu
Zengin Rus işadamlarının Amerika'nın uyguladığı yeni yaptırımlar yüzünden yaklaşık 12 milyar dolar kaybettiği ortaya çıktı
Kerkük Valisi Said tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta yaklaşık 6 ay önce terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Havice ilçesine son 10 günde 150 ailenin geri döndüğü belirtildi.
Günlük basın toplantılarında birçok ülkedeki basın özgürlüğü ile bağlantılı konularda açıklamalar yapan ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert'in, İsrailli keskin nişancılar tarafından şehit edilen Filistinli gazeteci Yasir Murteca hakkında yorum yapmaktan kaçınması dikkati çekti
Rusya’nın doğusundaki Habarovsk kentinde eğitim uçuşu yapan helikopterin, iniş yaparken havaalanı yakınlarındaki caddeye düşmesi sonucu 6 kişinin öldüğü bildirildi
Mısır basınında "kiliselerin patlatılması" diye bilinen davada, tutuklu yargılanan 36 sanığın dosyasının idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderilmesine karar verildi.
Zimbabve'de parlamento tarafından, kayıp 15 milyar dolarlık elmas gelirleriyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi
Filistin Kızılayı, İsrail Savunma Bakanı Liberman'ın, Hamas mensuplarının sınır çitlerine yaklaşmak için Kızılay ekiplerine ait üniformaları giyerek ambulans kullandığı yönündeki iddialarını yalanladı
Türkiye'de tutuklu bulunan Tacikistan'ın muhalif ve yasaklı grubu Grup 24 üyesi iki kişi için iade istenildiği bildirildi
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, ABD'ye, Suriye'ye karşı planladığı her türlü eylemden kaçınması çağrısı yaptı