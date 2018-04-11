10:19, 11 Nisan 2018 Çarşamba

Rusya’da helikopter caddeye düştü: 6 ölü



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Rusya’nın doğusundaki Habarovsk kentinde eğitim uçuşu yapan helikopterin, iniş yaparken havaalanı yakınlarındaki caddeye düşmesi sonucu 6 kişinin öldüğü bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Rusya’nın doğusundaki Habarovsk kentinde eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucu 6 kişi öldü. TASS haber ajansı, Mi-8 helikopterin eğitim uçuşu kapsamında iniş yaparken havaalanı yakınlarındaki caddeye düştüğünü duyurdu. Alev alan helikopterdeki 6 kişi hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği cadde üzerindekilerden ölen ya da yaralanan olmadı. Helikopterin özel bir şirkete ait olduğu kaydedildi.

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