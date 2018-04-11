11:01, 11 Nisan 2018 Çarşamba

DEAŞ'tan kurtarılan Irak'ın Havice ilçesine dönüşler sürüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ta yaklaşık 6 ay önce DEAŞ'tan kurtarılan Kerkük'e bağlı Havice ilçesine son 10 günde 150 ailenin geri döndüğü bildirildi.

Kerkük Valisi Rakan Said, yaptığı açıklamada, ''DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerden Havice'ye son 10 günde 150 ailenin geri dönmesini sağladık.'' dedi.

Kerkük'ün güneyini 2014-2017 yıllarında kontrolü altında tutan DEAŞ'ın bölgenin alt yapısını tahrip ettiğini belirten Said, ''İç göçmen durumuna düşen halkın evlerine geri dönebilmesi için tüm imkanlar seferber edildi ve 292 yatırım projesi hayata geçirildi. Elektrik, su, telefon gibi günlük hayatta ihtiyaç duyulan her türlü hizmeti vermeye başladık.'' diye konuştu.

"ULUSLARARASI YARDIM ÖRGÜTLERİNİN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

Bölgenin kalkındırılması ve yeniden imarı için uluslararası yardım örgütlerinin desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Said, şunları kaydetti:

''Kerkük'ün Havice ilçesi ile Zap, Abbasi ve Reşad kasabalarının yeniden imarı ve kalkınması için uluslararası yardım örgütlerinin desteğine ihtiyacımız var. Terör örgütüne karşı mücadele vermeye devam eden hükümet, tahrip edilen bölgelerin yeniden imarını sağlama noktasında sıkıntı yaşıyor.''

Said ayrıca, DEAŞ'ın bölge halkı ve özellikle gençler üzerinde oluşturduğu psikolojik tahribatın giderilmesi için önemli adımlar attıklarını belirterek, ''Bölgede gençler için iş imkanı oluşturmaya ve özellikle tarım sektörüne destek sağlamaya başladık.'' ifadesini kullandı.

Irak güçleri, Havice ilçesi ve buraya bağlı 4 kasabayı 5 Ekim 2017'de DEAŞ'tan geri almıştı.