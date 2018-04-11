11:03, 11 Nisan 2018 Çarşamba

ABD yaptırımları Rus oligarklara milyarlarca dolar kaybettirdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Rusya'ya uyguladığı yeni ekonomik yaptırımları Rus milyarderlerin büyük mali kayıplar yaşamasına sebep oldu.

Forbes’in yaptığı araştırma sonrasında, “Rusal’ın hisselerinin çökmesi günün en önemli haberi oldu, ancak yaptırımlar sadece Oleg Deripaska’nın servetini etkilemedi, gün içinde Forbes listesinin birçoğu üyesi fakirleşti.” denildi. Dergiye göre Rusya’nın en zengin kişileri bir günde toplamda yaklaşık 12 milyar dolar kaybetti.

ABD Hazine Bakanlığı, geçen hafta Rusya ile Batı arasında diplomatik krize yol açan eski Rus ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi sonrasında bazı Rus milyarderleri ve onlara ait şirketleri yaptırım listesine dahil etmişti. 200 en zengin Rus işadamları sıralamasında 23. sırada olan Oleg Deripaska yaptırımlardan en çok etkilenen kişi oldu. Ona ait Rusal ve EN+ ve onunla bağlantılı 6 şirket yaptırımlardan en çok etkilenenler arasına girdi. Deripaska’nın serveti 1,3 milyar dolar azaldı.

Deripaska’nın Nornickel şirketindeki ortağı Vladimir Potanin (Forbes listesinde 8. sırada) yaptırım listesinde yer almamasına rağmen aynı miktar parayı kaybetti.

En çok para kaybedenlerden 3. sırada Rus iş adamı Viktor Vekselberg (Forbes listesinde 10. sırada) geliyor. Rusal’ın hisselerin yüzde 26,5 sahip olan Vekselberg neredeyse bir milyar dolar kaybetti.

Kaynak: QHA