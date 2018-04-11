11:11, 11 Nisan 2018 Çarşamba

EASA'dan Doğu Akdeniz'deki uçaklara 72 saatlik 'füze' uyarısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), Suriye'ye olası bir hava saldırısı dolayısıyla Doğu Akdeniz'de uçuş yapacak havayolu şirketlerine güvenlik uyarısı yaptı.

Avrupa hava sahası trafiğini kontrol eden Brüksel merkezli Eurocontrol, 72 saat içerisinde havadan karaya füzelerin veya seyir füzelerinin fırlatılabileceği ve telsiz navigasyon ekipmanlarında kesinti yaşanabileceğini bildirdi. Havayolu şirketleri durumdan dolayı uyarıldı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da dün sabah yapılan kabine toplantısında, Esed rejimine karşı askeri seçenek de dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu ve eğer saldırıda sorumluluk payı varsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "bedel ödeyeceğini" dile getirmişti.

Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki dünkü telefon görüşmesinde, Suriye rejiminin kimyasal silah saldırısına karşı verilecek karşılığın konuşulduğu belirtilmişti.