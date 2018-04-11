11:23, 11 Nisan 2018 Çarşamba

Cezayir'de askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var





Cezayir'de içinde 100'den fazla kişinin bulunduğu bir askeri kargo uçağı, Boufarik Havaalanı'da düştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Cezayir'de, içinde 100'den fazla kişinin bulunduğu bir askeri kargo uçağının Boufarik Havaalanı'na düşmesi sonucu ölenlerin olduğu bildirildi. Yerel basın uçakta 100'den fazla kişinin olduğunu belirtiyor. Boufarik Askeri Havaüssü, başkent Cezayir'e yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunuyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.