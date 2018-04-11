EskiÅŸehir Osmangazi Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ GÃ¶nen'den istifa

KaramollaoÄŸlu'ndan 'seÃ§im ittifakÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±

Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, Ä°YÄ° Parti ve Demokrat Parti ile seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin, " Ä°lkeler bazÄ±nda bir ittifak var. Ä°nÅŸallah o fiilen ne zaman olur, nasÄ±l olur, bir ÅŸey olur mu, o seÃ§im atmosferine girildikten sonra." ifadesini kullandÄ±.