11:56, 11 Nisan 2018 Çarşamba

Danimarka Devlet Televizyonu İstanbul'da ofis açtı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Danimarka Devlet Televizyonu (DR) Türkiye ve Ortadoğu’da olup bitenleri daha yakından takip edebilmek için 1 Nisan’da İstanbul’da yeni bir ofis açarak, ofisin başına kanalın deneyimli Ortadoğu muhabiri Michael S.Lund’u getirdi.

Kanalın haber direktörü Sandy French tarafından yapılan açıklamada “Türkiye’ye odaklanmayı seçtik. Çünkü, bu ülke hem Ortadoğu’da hem de Avrupa’da kilit rol oynamakta ve mülteci, terör, Suriye’deki savaş ve uluslararası güvenlik politikaları gibi birçok büyük dış politika gündeminde olan konularda belirleyici bir parçadır” dedi. kuzey.dk'da yer alan haberde French ayrıca, Türkiye’de ilerleme ve büyümeyle birlikte kaos da olsa Avrupa’nın hissettiğini belirterek, ‘inanılmayacak derecede önemli bir süreçten geçen AB kapısı eşiğindeki Türkiye’de mülteci akını, ifade özgürlüğü ve kanlı darbe teşebbüsü sonrası gibi konular da dahil olmak üzere bu yıllarda neler olduğuna odaklanmanın önemli olduğunu’ vurguladı.

DR muhabirlerinin Asya ve Avrupa’nın köprüsüyle bölgenin düğüm noktası olan Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’dan çalışacaklarını belirten kanalın dış haberler şefi Johan Bangsbo, buradaki ve Kahire’deki Ortadoğu muhabirleriyle bölgedeki olaylarla konuları daha hızlı bir şekilde Danimarka ile tüm dünyaya uzun yıllar kapsamlı ve anlamlı olarak duyurabileceklerini söyledi.

Devlet Kanalı DR’nin İstanbul’a atanan deneyimli muhabiri Michael S.Lund, 2008 yılından beri kanalda çalışmakla birlikte görev alanın özellikle Ortadoğu’yu kapsamakta olup, 2011 yılında Mısır ile Libya’da yaşanan Arap Baharı kalkışmaları ile Suriye’deki iç savaş ve Irak’ta DAEŞ’e karşı sürdürülen savaşı defalarca yerinde izleyerek haberleştiren isim olarak biliniyor.