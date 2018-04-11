Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, dÄ±ÅŸ politikada gÃ¼ncel meseleler Ã¼zerine konuÅŸacak

ESAM (Ekonomik ve Sosyal AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi) Ã‡arÅŸamba KonferanslarÄ±'nÄ±n bu haftaki konuÄŸu "DÄ±ÅŸ Politikada GÃ¼ncel Meseleler"Â konusuyla DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸluÂ olacak.
Konferans, bugÃ¼n saat 18.30'da ESAM Genel Merkez Konferans salonunda icra edilecek.
ESAM Ã‡arÅŸamba KonferanslarÄ±'nÄ±n bu haftaki konuÄŸu DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ã‡avuÅŸoÄŸlu olacak. Konferans bugÃ¼n saat 18:30'da ESAM Genel Merkez Konferans Salonunda gerÃ§ekleÅŸecek.
GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Osmangazi Ãœniversitesi'nde bir akademisyenin silahla 4 Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Ã¼niversite rektÃ¶rÃ¼ Prof.Dr. Hasan GÃ¶nen gÃ¶revinden istifa etti
Ä°stanbul'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik 8 ilÃ§ede 10 adrese eÅŸ zamanlÄ± operasyon dÃ¼zenleyen ekipler, yabancÄ± uyruklu 15 Ã¶rgÃ¼t Ã¼yesini gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.
Bitlis'te PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce araziye tuzaklanan el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu bir askerin ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
BBP Kurucu Genel BaÅŸkanÄ± Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼ne iliÅŸkin soruÅŸturmada, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n takipsizlik kararÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±
Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar, "Ege ve DoÄŸu Akdeniz'de bir oldubittiye de asla izin verilmeyecek. Bunun iÃ§in gerekli her tÃ¼rlÃ¼ tedbir kararlÄ±lÄ±kla alÄ±nmaktadÄ±r." dedi.
Saadet Partisi Genel BaÅŸkanÄ± KaramollaoÄŸlu, Ä°YÄ° Parti ve Demokrat Parti ile seÃ§im ittifakÄ±na iliÅŸkin, " Ä°lkeler bazÄ±nda bir ittifak var. Ä°nÅŸallah o fiilen ne zaman olur, nasÄ±l olur, bir ÅŸey olur mu, o seÃ§im atmosferine girildikten sonra." ifadesini kullandÄ±.
TÃ¼rk Polis TeÅŸkilatÄ±nÄ±n 173. kuruluÅŸ yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ nedeniyle TBMM Koruma Daire BaÅŸkanÄ±nÄ± ziyaret eden TBMM Ä°dare Amiri Salim Uslu, "BugÃ¼n devletimizin, milletimizin bekasÄ± iÃ§in, aynÄ± zamanda devletimizin yÃ¼celmesi iÃ§in en fedakarca Ã§alÄ±ÅŸan kurumlarÄ±n baÅŸÄ±nda ÅŸÃ¼phesiz polis teÅŸkilatÄ± gelmektedir" dedi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov'un Afrin aÃ§Ä±klamasÄ±na iliÅŸkin, "Afrin'i kime geri vereceÄŸimizi Ã§ok iyi biliyoruz. Yeri geldiÄŸi zaman Afrin'i, Afrinlilerin kendisine bizzat teslim ederiz. Ama bunun zamanÄ± bize aittir." ifadesini kullandÄ±.
MHP lideri BahÃ§eli, partisinin TBMM grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Koro halinde 'OHAL kalksÄ±n' diyenler, kaosa alkÄ±ÅŸ tutan, kripto damara gÃ¶z kÄ±rpan ÅŸuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Normal ÅŸartlarda deÄŸiliz ki OHAL'i kaldÄ±ralÄ±m. Tehdit geÃ§medi ki OHAL'e son verelim..." ifadesini kullandÄ±.
MÄ°T, FETÃ–'nÃ¼n orta Afrika Ã¼lkesi Gabon'daki yapÄ±lanmasÄ±nÄ± Ã§Ã¶kerten bir operasyonla Osman Ã–zpÄ±nar, Ä°brahim AkbaÅŸ ve Adnan DemirÃ¶nal isimli 3 elebaÅŸÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye getirdi
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerince Irak'Ä±n kuzeyindeki Zap ve Hakurk ile ÅžÄ±rnak kÄ±rsalÄ±na dÃ¼zenlenen hava harekatlarÄ±nda 7 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± MÃ¼steÅŸarÄ± Fidan ve TETAÅž Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Alak ile 6 il mÃ¼ftÃ¼sÃ¼ gÃ¶revlerinden alÄ±ndÄ±
Ä°stanbul genelinde etkili olan sis nedeniyle tÃ¼m vapur seferlerinin iptal edildiÄŸi bildirildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ BozdaÄŸ, "Suriye, artÄ±k hesap yapÄ±lacak bir konu olmaktan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Hepimizin insanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za, hepimizin vicdanÄ±na sahip Ã§Ä±kma vaktidir." dedi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "TÃ¼rkiye son FETÃ–'cÃ¼ hain de hukuk Ã¶nÃ¼nde hesap verene kadar yurt iÃ§inde ve yurt dÄ±ÅŸÄ±nda bu Ã¶rgÃ¼tle mÃ¼cadelesini sÃ¼rdÃ¼recektir." dedi.