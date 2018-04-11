Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:01, 11 Nisan 2018 Çarşamba
Amerika
12:43, 11 Nisan 2018 Çarşamba

  • Paylaş
"Trump, Çin için bir hediye oldu"

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nün Kıdemli Uzmanı Hufbauer, Çin'in diplomatik profilinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde hızla yükseldiğini belirterek, “Trump, Çin için bir hediye oldu” dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in takındığı uzlaşmacı tavır, sadece ABD-Çin gerilimini düşürmekle kalmayıp, ülkesinin dünyanın yeni lideri olma hedefini de destekledi.

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nün Kıdemli Uzmanı Hufbauer, "Trump, Çin için bir hediye oldu. Çin’in diplomatik profili, sorumlu dünya lideri pozisyonuna geçmesiyle son 1,5 yılda hızla yükseldi. ABD’nin profili ise kötüleşti.” dedi. 

Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, dün Çin'den gelen uzlaşmacı açıklamalarla biraz yatıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi, ülkesinin kapılarını kapatmak yerine daha açacağını belirterek, ithal otomobillere uygulanan gümrük vergilerinin önemli ölçüde azaltılacağını bildirdi. Ayrıca, yabancı firmaların otomotiv endüstrisine yönelik yatırımlarına yönelik bariyerlerin kaldırılacağını açıklayan Şi, "Çin’de yabancı şirketlerin fikri mülkiyet haklarının korunmasını teşvik edeceğiz.” taahhüdünde bulundu.

Çin yönetimi, bu planları bir süredir hazırlıyor olsa da ABD Başkanı Donald Trump'ın sert eleştirilerine karşı Şi'nin takındığı uzlaşmacı tavır, iki ülke arasındaki gerilimi yatıştırdı. Bu gelişme, haftalardır ticaret savaşı endişeleriyle sert kayıplar yaşayan küresel hisse senedi piyasalarına da olumlu yansırken, Asya, Avrupa ve ABD borsaları salı gününü yüksek kazançla tamamladı.

“TRUMP YÖNETİMİNİN BÜYÜK TARİFELERDEN VAZGEÇECEĞİNE İNANIYORUM”

Piyasalar, şimdi Şi'nin açıklamalarının Washington'ın adımlarını nasıl etkileyeceğine odaklanmış durumda.

Brookings Enstitüsü Çin Merkezi Kıdemli Uzmanı David Dollar, Trump'ın muhatabı Şi’nin mesajlarıyla yumuşacağı öngörüsünde bulundu.

Dollar, “Şi’nin ABD’yi kışkırtmak yerine doğru yolu izleyerek ülkesini serbest ticaretin savunucusu olarak sunmasının” küresel ekonominin lideri olma hedefiyle uyum gösterdiğine vurgu yaptı.

Şimdi en önemli sorunun, ABD’nin bu uzlaşmacı açılıma karşılık olarak geri adım atıp atmayacağı olduğuna işaret eden Dollar, Trump yönetiminden gelen çelişkili açıklamaların bu soruya cevap vermeyi zorlaştırdığını belirtti.

Trump’ın Şi’nin jestlerine olumlu karşılık vermesinin, sertleşmesinden daha muhtemel olduğunu kaydeden Dollar, “Trump yönetiminin büyük tarifelerden vazgeçeceğine inanıyorum çünkü bunlar Amerikan ekonomisine zarar verecek. Dolayısıyla, ABD’nin Çin’in mütevazı jestlerini yeterli gördüğünü açıklayarak planladığı tarifelerden cayması gayet mümkün” görüşünü paylaştı.

"İYİ BİR DİPLOMASİ ÖRNEĞİ"

Washington’ın seçkin düşünce kuruluşlarından Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nün Kıdemli Uzmanı Gary Hufbauer, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yatıştırıcı konuşmasını “iyi diplomasi örneği” olarak nitelendirdi.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı’nda üst düzey görevlerde bulunan Hufbauer, “Şi uzlaşmacı konuşmasıyla, Trump’ın başlattığı ticaret savaşını alevlendirmeyerek, Çin’e çok dost kazandırdı. Uluslararası areneya makul ve olgun lider izlenimini verdi ki bu insanların Trump hakkında düşündükleriyle büyük tezat oluşturuyor” ifadelerini kullandı.



İlgili Konular şi cinping ABD Çin trump
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Amerika Haberleri
quot Trump Çin için bir hediye oldu quot
"Trump, Çin için bir hediye oldu"

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nün Kıdemli Uzmanı Hufbauer, Çin'in diplomatik profilinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde hızla yükseldiğini belirterek, “Trump, Çin için bir hediye oldu” dedi.
Fransa'daki grev furyasına memurlar da katıldı
Fransa'daki grev furyasına memurlar da katıldı

Fransa'da Mart ayında başlayan grevlere katılan kamu çalışanlarının, hükümetin reform tasarısını protesto ve memurların alım gücünü savunmak için 22 Mayıs'ta iş bırakma kararı aldığı bildirildi.
Danimarka Devlet Televizyonu İstanbul'da ofis açtı
Danimarka Devlet Televizyonu İstanbul'da ofis açtı

Danimarka Devlet Televizyonu, Asya ve Avrupa’nın köprüsü olan Türkiye’de konumunu güçlendirmek için İstanbul'da ofis açarak Ortadoğu muhabirini müdür olarak atadı
MÖ 600'den günümüze kimyasal silahların tarihçesi
MÖ 600'den günümüze kimyasal silahların tarihçesi

Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki son saldırıyla tekrar gündeme gelen kimyasal silahlar, MÖ 600'den günümüze yüzyıllardır savaşlarda ve çatışmalarda toplu katliamlar için kullanılarak insanlık için kabus olmayı sürdürüyor
Cezayir'de askeri uçak düştü Çok sayıda ölü var
Cezayir'de askeri uçak düştü: Çok sayıda ölü var

Cezayir'de içinde 100'den fazla kişinin bulunduğu bir askeri kargo uçağı, Boufarik Havaalanı'da düştü
EASA'dan Doğu Akdeniz'deki uçaklara 72 saatlik 'füze' uyarısı
EASA'dan Doğu Akdeniz'deki uçaklara 72 saatlik 'füze' uyarısı

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı, Doğu Akdeniz'de seyredecek uçaklar için önümüzdeki 72 saat içinde seyir füzelerinin hareketliliği açısından güvenlik uyarısında bulundu
ABD yaptırımları Rus oligarklara milyarlarca dolar kaybettirdi
ABD yaptırımları Rus oligarklara milyarlarca dolar kaybettirdi

Zengin Rus işadamlarının Amerika'nın uyguladığı yeni yaptırımlar yüzünden yaklaşık 12 milyar dolar kaybettiği ortaya çıktı
DEAŞ'tan kurtarılan Irak'ın Havice ilçesine dönüşler sürüyor
DEAŞ'tan kurtarılan Irak'ın Havice ilçesine dönüşler sürüyor

Kerkük Valisi Said tarafından yapılan açıklamada, Irak'ta yaklaşık 6 ay önce terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Havice ilçesine son 10 günde 150 ailenin geri döndüğü belirtildi.
ABD'den şehit edilen Filistinli gazeteci Murteca için yorum yok
ABD'den şehit edilen Filistinli gazeteci Murteca için yorum yok!

Günlük basın toplantılarında birçok ülkedeki basın özgürlüğü ile bağlantılı konularda açıklamalar yapan ABD Dışişleri Sözcüsü Nauert'in, İsrailli keskin nişancılar tarafından şehit edilen Filistinli gazeteci Yasir Murteca hakkında yorum yapmaktan kaçınması dikkati çekti
Rusya da helikopter caddeye düştü 6 ölü
Rusya’da helikopter caddeye düştü: 6 ölü

Rusya’nın doğusundaki Habarovsk kentinde eğitim uçuşu yapan helikopterin, iniş yaparken havaalanı yakınlarındaki caddeye düşmesi sonucu 6 kişinin öldüğü bildirildi
Mısır'da 36 kişinin idam dosyası müftülükte
Mısır'da 36 kişinin idam dosyası müftülükte

Mısır basınında "kiliselerin patlatılması" diye bilinen davada, tutuklu yargılanan 36 sanığın dosyasının idamlarına ilişkin görüşü alınmak üzere müftüye gönderilmesine karar verildi.
Zimbabve'de kayıp 15 milyar dolar için soruşturma başlatıldı
Zimbabve'de kayıp 15 milyar dolar için soruşturma başlatıldı

Zimbabve'de parlamento tarafından, kayıp 15 milyar dolarlık elmas gelirleriyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi
Filistin Kızılayı'ndan Liberman'a 'Hamas' yalanlaması
Filistin Kızılayı'ndan Liberman'a 'Hamas' yalanlaması

Filistin Kızılayı, İsrail Savunma Bakanı Liberman'ın, Hamas mensuplarının sınır çitlerine yaklaşmak için Kızılay ekiplerine ait üniformaları giyerek ambulans kullandığı yönündeki iddialarını yalanladı
Tacikistan Türkiye'den muhalefetin liderinin iadesini istedi
Tacikistan, Türkiye'den muhalefetin liderinin iadesini istedi

Türkiye'de tutuklu bulunan Tacikistan'ın muhalif ve yasaklı grubu Grup 24 üyesi iki kişi için iade istenildiği bildirildi
Rusya'dan ABD'ye 'Suriye' çağrısı
Rusya'dan ABD'ye 'Suriye' çağrısı

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, ABD'ye, Suriye'ye karşı planladığı her türlü eylemden kaçınması çağrısı yaptı
Azerbaycanlılar oy kullanmaya başladı
Azerbaycanlılar oy kullanmaya başladı

Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Haberler

Çin, otomobil ithalatında vergiyi azaltıyor
Çin otomobil ithalatında vergiyi azaltıyor

Çin'de ikinci Şi Cinping dönemi başladı
Çin'de ikinci Şi Cinping dönemi başladı

Şi Cinping döneminde Türkiye ve Çin | ANALİZ
Şi Cinping döneminde Türkiye ve Çin ANALİZ

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ikinci dönemde göreve devam edecek
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ikinci dönemde göreve devam edecek

Çin Devlet Başkanı Avrupa turunda
Çin Devlet Başkanı Avrupa turunda

ABD'den şehit edilen Filistinli gazeteci Murteca için yorum yok!
ABD'den şehit edilen Filistinli gazeteci Murteca için yorum yok

Rusya'dan ABD'ye 'Suriye' çağrısı
Rusya'dan ABD'ye 'Suriye' çağrısı

Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verdi
Zuckerberg ABD Senatosu'nda ifade verdi






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 