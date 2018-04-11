12:43, 11 Nisan 2018 Çarşamba

"Trump, Çin için bir hediye oldu"

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in takındığı uzlaşmacı tavır, sadece ABD-Çin gerilimini düşürmekle kalmayıp, ülkesinin dünyanın yeni lideri olma hedefini de destekledi. Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nün Kıdemli Uzmanı Hufbauer, "Trump, Çin için bir hediye oldu. Çin’in diplomatik profili, sorumlu dünya lideri pozisyonuna geçmesiyle son 1,5 yılda hızla yükseldi. ABD’nin profili ise kötüleşti.” dedi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, dün Çin'den gelen uzlaşmacı açıklamalarla biraz yatıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi, ülkesinin kapılarını kapatmak yerine daha açacağını belirterek, ithal otomobillere uygulanan gümrük vergilerinin önemli ölçüde azaltılacağını bildirdi. Ayrıca, yabancı firmaların otomotiv endüstrisine yönelik yatırımlarına yönelik bariyerlerin kaldırılacağını açıklayan Şi, "Çin’de yabancı şirketlerin fikri mülkiyet haklarının korunmasını teşvik edeceğiz.” taahhüdünde bulundu.

Çin yönetimi, bu planları bir süredir hazırlıyor olsa da ABD Başkanı Donald Trump'ın sert eleştirilerine karşı Şi'nin takındığı uzlaşmacı tavır, iki ülke arasındaki gerilimi yatıştırdı. Bu gelişme, haftalardır ticaret savaşı endişeleriyle sert kayıplar yaşayan küresel hisse senedi piyasalarına da olumlu yansırken, Asya, Avrupa ve ABD borsaları salı gününü yüksek kazançla tamamladı.

“TRUMP YÖNETİMİNİN BÜYÜK TARİFELERDEN VAZGEÇECEĞİNE İNANIYORUM”

Piyasalar, şimdi Şi'nin açıklamalarının Washington'ın adımlarını nasıl etkileyeceğine odaklanmış durumda.

Brookings Enstitüsü Çin Merkezi Kıdemli Uzmanı David Dollar, Trump'ın muhatabı Şi’nin mesajlarıyla yumuşacağı öngörüsünde bulundu.

Dollar, “Şi’nin ABD’yi kışkırtmak yerine doğru yolu izleyerek ülkesini serbest ticaretin savunucusu olarak sunmasının” küresel ekonominin lideri olma hedefiyle uyum gösterdiğine vurgu yaptı.

Şimdi en önemli sorunun, ABD’nin bu uzlaşmacı açılıma karşılık olarak geri adım atıp atmayacağı olduğuna işaret eden Dollar, Trump yönetiminden gelen çelişkili açıklamaların bu soruya cevap vermeyi zorlaştırdığını belirtti.

Trump’ın Şi’nin jestlerine olumlu karşılık vermesinin, sertleşmesinden daha muhtemel olduğunu kaydeden Dollar, “Trump yönetiminin büyük tarifelerden vazgeçeceğine inanıyorum çünkü bunlar Amerikan ekonomisine zarar verecek. Dolayısıyla, ABD’nin Çin’in mütevazı jestlerini yeterli gördüğünü açıklayarak planladığı tarifelerden cayması gayet mümkün” görüşünü paylaştı.

"İYİ BİR DİPLOMASİ ÖRNEĞİ"

Washington’ın seçkin düşünce kuruluşlarından Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nün Kıdemli Uzmanı Gary Hufbauer, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in yatıştırıcı konuşmasını “iyi diplomasi örneği” olarak nitelendirdi.

Daha önce ABD Hazine Bakanlığı’nda üst düzey görevlerde bulunan Hufbauer, “Şi uzlaşmacı konuşmasıyla, Trump’ın başlattığı ticaret savaşını alevlendirmeyerek, Çin’e çok dost kazandırdı. Uluslararası areneya makul ve olgun lider izlenimini verdi ki bu insanların Trump hakkında düşündükleriyle büyük tezat oluşturuyor” ifadelerini kullandı.