13:05, 11 Nisan 2018 Çarşamba

DSÖ'den 'Duma saldırısı' açıklaması





Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin Duma ilçesine dört gün önce düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü açıkladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'nin Duma ilçesine geçen cumartesi günü düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü duyurdu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.