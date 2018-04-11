DSÖ'den 'Duma saldırısı' açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Suriye'nin Duma ilçesine geçen cumartesi günü düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü duyurdu.
Daha önce hakkında verilen beraat kararı bozulan radikal Sırp lider Seselj, 10 yıl hapse mahkum edildi
İngiltere'nin iki üssünden biri olan Ağrotur'da da (Akrotiri) askeri hareketlilik arttığı haberlerine Güney Kıbrıs hükümet sözcüsünden "Suriye'ye yönelik bir harekata katılmayacağız açıklaması" geldi
Jerusalem Post gazetesi, isimleri açıklanmayan İsrailli askeri yetkililerin, "İran, Suriye topraklarını kullanarak İsrail'e saldırırsa bunun bedelini Esed rejimi öder." şeklinde konuştuğunu yazdı.
Başbakan Ahmed, muhaliflerin güçlü olduğu Oromiya eyaletinin Ambo şehrini ziyaret etti
ABD Başkanı Trump, Twitter'da Suriye konusunda Rusya'ya yaptığı sert çıkışın hemen ardından sosyal medyada bu kez de Moskova'ya karşı üslubunu yumuşatan bir paylaşımda bulundu.
İsrailli eski General Giora Eiland, İsrail ordusunun iddia edildiği gibi "dünyanın en ahlaklı ordusu" olmadığını söyledi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 16 Nisan'da Türkiye'ye gelecek.
ABD Başkanı Trump Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya, Suriye'ye atacağımız füzeleri vuracakmış. Hazır ol Rusya çünkü füzelerimiz geliyor" ifadelerini kullandı.
FARC yöneticisi Marquez, partinin üst düzey isimlerinden Santrich'in ABD'nin planıyla tutuklandığını ve bu olayın barış sürecini bir hezimete dönüşme tehdidi ile karşı karşıya bıraktığı iddiasında bulundu
Cezayir'de bugün, içinde 100'den fazla kişinin bulunduğu bir askeri kargo uçağının düşmesinin ardından bir askeri uçak kazası haberi de Sırbistan'dan geldi.
Dünya Sağlık Örgütü, Suriye'nin Duma ilçesine dört gün önce düzenlenen saldırı sonrası yaklaşık 500 hastada kimyasal madde içeren semptomlar görüldüğünü açıkladı
Para Eyaleti Kamu Güvenliği ve Sosyal Savunma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, Brezilya’da bir hapishanede, silahlı kişilerin yardımıyla toplu firar etmeye çalışan mahkumların güvenlik güçleri ile çatışmasında 1'i gardiyan 21 kişinin öldüğü belirtildi
Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü’nün Kıdemli Uzmanı Hufbauer, Çin'in diplomatik profilinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde hızla yükseldiğini belirterek, “Trump, Çin için bir hediye oldu” dedi.
Fransa'da Mart ayında başlayan grevlere katılan kamu çalışanlarının, hükümetin reform tasarısını protesto ve memurların alım gücünü savunmak için 22 Mayıs'ta iş bırakma kararı aldığı bildirildi.
Danimarka Devlet Televizyonu, Asya ve Avrupa’nın köprüsü olan Türkiye’de konumunu güçlendirmek için İstanbul'da ofis açarak Ortadoğu muhabirini müdür olarak atadı
Suriye'nin Doğu Guta bölgesindeki son saldırıyla tekrar gündeme gelen kimyasal silahlar, M.Ö. 600'den günümüze yüzyıllardır savaşlarda ve çatışmalarda toplu katliamlar için kullanılarak insanlık için kabus olmayı sürdürüyor